Benfica x Gil Vicente na Primeira Liga

19:02. Mau jogo do líder Benfica, fraca exibição que colocou o Benfica sob pressão de um fraco e débil Gil Vicente, lanterna vermelha da Liga. O Benfica chegou ao golo por Gaitán, à passagem da meia-hora, mas não foi capaz de convencer os seus adeptos, que assobiaram a equipa nos momentos finais da partida. Talisca bem tentou mas Adriano opôs-se com qualidade às investidas do brasileiro encarnado. O Gil, remetido à defesa, tentou, no fim, a sua sorte, mas Júlio César também se mostrou atento.

Apito final

90+3'. Segundo amarelo para Diogo Viana, por falta sobre Maxi. Vai para a rua o extremo.

90'. Mais três minutos para o fim da partida.

89'. O Benfica está desconexo e sem controlo da partida, ainda assim, o fraquíssimo Gil Vicente não é capaz de se mostrar eficiente nem arrojado.

88'. Substituição na formação do Gil Vicente: Sai Jander e entra Caetano.

88'. Substituição na formação do Benfica: Sai Lima e entra Cristante.

87'. Vilela recebe a bola e encara a baliza, remata...mas de novo, péssima execução do médio, fácil para o guarda-redes encarnado.

86'. Benfica está desorientado, desce no terreno e está a colocar-se a jeito para sofrer um golo...ouvem-se assobios nas bancadas.

84'. Substituição na formação do Benfica: Entra Marwan sai Paulinho.

84'. Talisca foi o causador do perigo, tendo perdido um passe fácil e despoletado o contra-ataque gilista.

83'. Gabriel poderia ter empatado... tinha o golo à mercê, que grande falhanço! Simy colocou a bola dentro da área com um passe atrasado, a bola sobrou para Gabriel...mas este chutou para o espaço...

81'. Outra vez Adriano a opôr-se a um remate encarnado! Tiro vindo de fora da área, boa parada do brasileiro, a bola sobrou para Derley marcar, mas foi assinalado fora-de-jogo.

79'. Cartão amarelo para Diogo Viana.

79'. Remate inofensivo de Vilela: péssima técnica de execução do médio.

77'. O Benfica baixou a pressão e agora deixa o Gil Vicente espraiar-se mais no terreno, o que pode ser perigoso.

74'. Substituição na formação do Benfica: Entra Derley e sai Ola John.

72'. Paulinho carrega Lima: cartão amarelo.

72'. Diogo Viana lança a bola para a área e Paulinho cabeceia...Júlio César dá uma sapatada, boa defesa...que perigo causou agora o Gil!

71'. Cartão amarelo a punir uma falta de César: livre para Diogo Viana marcar.

67'. Gaitán passa para a posição 10 e Ola John descai para a esquerda, com Bebé na faixa direita.

65'. Substituição na formação do Benfica: Entra Bebé e sai Jonas.

64'. Lima ganha a cabeceira e cruza para Jonas, o ressalto de bola vai directamente para Talisca, este dispara fora da área...Adriano defende para canto! Belo lance de Lima, em esforço, a colocar a bola na área de perigo.

60'. Gaitán flecte para dentro e remata em arco mas a bola sai sem direcção, mau ensaio do argentino, nem incomodou Adriano.

59'. Substituição na formação do Gil Vicente: Entra Vitor Gonçalves e sai Luis Silva.

57'. Tiro em arco de Jonas, a bola passa perto do poste! Resposta imediata do Benfica.

56'. Defesa do Benfica às aranhas...valeu o corte crucial de César! Passe longo para a desmarcação de Simy...este isolou-se perante Júlio César mas o central esticou-se e varreu a bola para canto!

51'. Gaitán tentou furou pelo meio da área mas os centrais fizeram uma eficaz barreira e desarmara o argentino.

48'. Gil Vicente tenta atacar mas falta-lhe engenho.

46'. Segue o jogo, bola para o Gil Vicente.

Segundo tempo

17:52. Intervalo na Luz, com o Benfica, líder da Liga, a bater o lanterna vermelha Gil Vicente com um golo de Nico Gaitán, marcado na sequência de um passe picado de Ola John e de um falhanço de Maxi, que atirou ao poste. O golo, irregular, dá vantagem ao Benfica, que teve dificuldades em encontrar espaços entre as linhas defensivas gilistas. Pouca expressão ofensiva do Gil, apenas preocupado em contrariar o domínio da Luz.

Intervalo

45'. Intervalo na Luz, vantagem magra do Benfica devido a um golo irregular marcado por Gaitán.

44'. Falta do médio João Vilela, que parou um ataque do Benfica, esbarrando em Lima e impedindo a progressão do avançado.

43'. Cartão amarelo para Jander.

40'. Centro tenso de Gaitán, segundo poste dominado por Jonas, cabeceamento do avançado...a bola passou a centímetros da baliza!

38'. Remate de Samaris, bola para fora, sem perigo.

32'. Protestos do Gil Vicente, e com toda a razão: Maxi estava totalmente fora-de-jogo na altura do passe de John.

30'. Gooooolooooo do Benfica!!! Passe picado de John, desmarcação rápida de Maxi que fura a linha defensiva do Gil, remate ao poste e recarga de Gaitán!!!

27'. O Benfica esfria a sua exibição, o Gil Vicente mostra-se competente na defesa.

20'. Talisca pica a bola para a desmarcação vertical de Jonas...Adriano sai da baliza e defende a bola com a cara! Bom passe, boa defesa de Adriano, cheiro de golo na Luz!

18'. Cartão amarelo para Samaris, por falta dura sobre Simy aquando do contra-ataque gilista.

12'. Talisca surpreende e remata...Adriano esticou-se a sacudiu a bola para o lado...que bom tiro do brasileiro!

11'. Vilela crucial a cortar a bola no meio da área, corte providencial que impediu Lima de disparar para a baliza, grande corte!

11'. Sacode Pecks a meias com Adriano, após centro a pingar de Benito.

9'. Diogo Viana tentou assistir Simy mas o passe rasgado parou nas mãos do «keeper» da Luz.

8'. Centro de Gabriel, cabeceamento de Paulinho...mas a bola saiu sem força, sem problema para Júlio César.

7'. Jogo arriscado mas corajoso do Gil, jogando com o bloco mais subido, a pressionar sempre o Benfica em todos os metros do terreno.

5'. Primeiro remate do jogo: Diogo Viana veio para a meia-lua, rematou com força, a bola passo perto da barra.

4'. Gil Vicente consegue manter o Benfica longe da sua área.

1'. Arranca a partida, ambiente vivo na Luz. Benfica com a bola.

Apito Inicial

16:45. Formação inicial do GIL VICENTE: Adriano, Evaldo, Pecks, Gabriel, Enza-Yamissi, Vilela, Luis Silva, Jander, Diogo Viana, Paulinho, Simy

16:40. Formação inicial do BENFICA: Júlio César, Maxi, Jardel, César, Benito, Samaris, Talisca, Ola John, Gaitán, Lima, Jonas

16:10. Jardel será o ptrão da defesa encarnada na ausência do lesionado Luisão. Benito será titular na ala esquerda da defesa, devido ao castigo de André Almeida. Adivinha-se um meio-campo com Samaris e Talisca, na ausência do castigado Enzo. No Gil, espera-se a introdução de Simy no ataque.

16:00. Jardel irá efectuar a partida número 100 pelo Benfica; Gaitán fará a partida 201 pelos encarnados. Benito será titular e fará a sua estreia a titular em jogos da Liga.

15:30. José Mota, técnico gilista, deixou rasgados elogios ao Benfica: «Espero um Benfica forte, é o líder do campeonato e seguramente estará ao seu nível no Estádio da Luz. Vai tentar dominar, ser agressivo e apresentar um futebol de alta qualidade», afirmou. «Temos de pensar que num dia menos bom do Benfica podemos conseguir pontos».

15:25. Jorge Jesus mostrou-se preocupado com a demora na recuperação das lesões sofridas pelos seus jogadores: «A melhor prenda de Natal seria recuperar os jogadores que temos lesionados. Quando tiver todos os jogadores que estão lesionados ficaremos muito mais fortes», afirmou na antevisão, completando: «O que importa é vencer o Gil Vicente e pensar que passa mais um dia para os outros poderem recuperar.».

15:10. O Benfica não poderá contar com um lote alargado de jogadores, que irão falhar o duelo com o Gil Vicente: Enzo Pérez e André Almeida, castigados, não poderão defrontar o Gil; Luisão e Salvio, lesionados, também serão ausências. Ecos desportivos dão Enzo como certo no Valência, logo, o jogador poderá ter feito o seu último jogo pelo Benfica na passada ronda da Taça de Portugal.

14:55. A última vez que os gilistas venceram o Benfica, para a Liga, foi na temporada 2005/2006, precisamente em pleno Estádio da Luz, à passagem da jornada 2. Marcos António e Anderson (auto-golo) construíram o resultado. Neste milénio, esse feito só aconteceram até então uma vez: 3-0 em Barcelos, na época 2000/2001 com golos de Paulo César, Sérgio Lomba e Pinheiro.

14:45. Na segunda ronda da Liga 2013/2014, o Benfica viajou até Barcelos, na 17ª jornada, e de lá saíu amachucado, com um empate. Lima marcou primeiro, de grande penalidade, mas um remate de Vitor Gonçalves fez o empate, com Oblak mal na fotografia. O Benfica viria a desperdiçar nova grande penalidade - Cardozo permitiu a defesa a Adriano, guarda-redes que segurou o empate com destreza.

14:35. Apesar da grande diferença qualitativa entre Benfica e Gil Vicente, os encarnados lembrar-se-ão das grandes dificuldades vividas nos duelos contra o Gil, na época passada: na segunda jornada de 2013/2014, Diogo Viana gelou a Luz e só uma reviravolta na parte final deu tranquilidade ao Benfica: Makovic e Lima construíram o 2-1 perto do apito final.

14:20. O fraquíssimo registo de golos do Gil Vicente é igualado pelo número de golos que um só jogador do Benfica marcou na Liga até agora: Anderson Talisca, goleador encarnado, tem tantos golos marcados como a inteira formação do Gil Vicente. Jackson Martínez, artilheiro mais profícuo da Liga, suplanta o número de golos gilistas. De realçar que o Gil não marca golos fora desde a derrota por 3-2 no Bessa, na sexta jornada.

14:10. O Gil Vicente vem de um empate caseiro para a Liga, 1-1 contra a Académica. De realçar que a formação gilista não perde há três jornadas consecutivas, tendo registado três empates consecutivos. A última derrota no campeonato foi fora de portas, diante do SC Braga. Os arsenalistas venceram por 2-0. De ressalvar o paupérrimo índice de golos: apenas 8 marcados na Liga, pior apenas o Arouca, com 7 golos assinados.

13:50. No Estádio da Luz, o Benfica apenas perdeu dois pontos nesta presente Liga: na partida da terceira jornada, contra o Sporting, os encarnados empataram 1-1 e perderam aí os únicos pontos na Luz para a prova nacional. Gaitán inaugurou o marcador e Slimani, após erro clamoroso de Artur Moraes, empatou. O registo do Gil Vicente fora de casa resume-se a quatro derrotas e dois empates.

13:35. A derrota contra o SC Braga, para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, foi a segunda derrota encarnada em solo nacional nesta época, e a segunda imposta pela formação arsenalista. A primeira fora na 8ª jornada da Liga: Talisca marcou para o Benfica mas Éder e Salvador Agram completaram a reviravolta no marcador. Mais: o triunfo bracarense da passada Quinta-feira é a única derrota do Benfica na sua própria casa em competições internas.

13:25. O Benfica vem de uma vitória histórica, para a Liga, sobre o FC Porto, em pleno Estádio do Dragão: um bis de Lima caçou o Dragão e aumentou a vantagem do Benfica sobre o Porto para seis pontos. Apesar desse feito, a derrota caseira dos encarnados, a meio da semana, veio refrear os ânimos benfiquistas: na Luz, o SC Braga bateu o Benfica por 1-2, eliminando as águias da Taça de Portugal troféu do qual são, ainda, detentoras.

13:15. Benfica x Gil Vicente é a partida que colocará frente-a-frente o líder do campeonato, Benfica, contra o lanterna vermelha da Liga, o Gil Vicente. Vinte e oito pontos separam as duas equipas, já que o Benfica soma 34 pontos contra apenas 6 angariados pelos de Barcelos, que apenas conseguiram juntar seis empates na prova, nunca tendo experimentado o sabor da vitória.

13:00. Seja bem-vindo à transmissão do Benfica x Gil Vicente, partida da 14ª jornada da Primeira Liga. No Estádio da Luz, às 17 horas, o líder do campeonato recebeu o último classificado - siga o minuto a minuto do jogo, grátis , em Vavel Portugal.