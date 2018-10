Nacional x Sporting na Primeira Liga

Perto do final o Sporting ficou reduzido a dez por expulsão de Adrien Silva com duplo amarelo, mas nem assim os insulares foram capazes de levar perigo à baliza de Rui Patrício. A formação leonina soma agora 27 pontos e sobe provisoriamente ao quarto lugar. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Mané foi o autor do golo que valeu três pontos importantes para a turma de Alvalade, ao minuto 51' a corresponder da melhor forma a uma defesa incompleta de Gottardi. De resto o guardião do Nacional evitou por mais do que uma ocasião o aumentar da vantagem com boas intervenções.

Triunfo difícil mas justo do Sporting numa partida de grande ritmo por parte das duas equipas, nem sempre bem jogado mas com muita entrega. Os leões tiveram as melhores oportundidades para marcar, e no segundo tempo o golo acabou por surgir.

FINAL DO ENCONTRO! VITÓRIA DO SPORTING POR 0-1 SOBRE O NACIONAL!

90+2' Cartão amarelo para Reginaldo por falta sobre Jonathan Silva.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

87' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra Heldon.

85' William Carvalho atirar já quase sem espaço por cima da baliza.

83' Remate de Lucas João e a bola não passa longe da baliza de Rui Patrício.

80' Alteração no Sporting, saiu Mané e entra Rosell.

77' Cartão amarelo para Adrien Silva e consequente vermelho para o jogador do Sporting por falta sobre Willyan.

75' Quinze minutos para fim do encontro. O Sporting está perto do segundo e domina as operações, perante o Nacional que apresenta alguma fadiga e dificuldades para sair para o ataque, mas tudo em aberto.

74' Substituição no Nacional, saiu Mario Rondón e entra Reginaldo.

73' Que perdida do Sporting!!! Mané isola Adrien Silva este remata, mas Gottardi defende e a bola é tirada perto da linha de golo por Zainadine Júnior.

71' Remate de William Carvalho para defesa fácil de Gottardi.

70' Cartão amarelo para Zainadine Júnior por cortar a bola com a mão.

63' Substituição no Nacional, saiu Suk e entra Lucas João.

60' Grande defesa de Gottardi!!! Remate em jeito de Carrillo e o guarda-redes do Nacional com uma palmada evita o segundo.

55' Substituição no Nacional, saiu Boubacar e entra Willyan.

53' Cartão amarelo para Miguel Rodrigues por rasteirar Slimani.

51' GOOOLLLLLOOO DO SPORTING!!! Na sequência do canto, cabeçada de Slimani o guardião Gottardi não segura e na recarga Mané atira para o fundo das redes.

50' Cruzamento de Cédric a bola chega a Mané, mas o remate embate em Boubacar.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SPORTING!

Rondón teve nos pés a oportunidade para marcar, mas tal como o argelino viu o seu remate sair ao lado. Aguardemos por aquilo que a segunda parte nos vai trazer, e se o ritmo e intensidade elevados se vão manter.

Os leões tiveram uma contrariedade logo aos nove minutos com a saída por lesão de André Martins, que deu lugar a João Mário mas não se notaram diferenças. Ambas as equipas já podiam ter inaugurado o marcador, com Slimani a ter a ocasião mais flagrante num remate que tirou tinta ao poste.

Bons primeiros 45' minutos com as duas equipas a colocarem muita intensidade e ritmo no jogo. O Nacional apostar nos passes para os extremos, enquanto o Sporting tem tido em Slimani a referência, nos lances ofensivos.

INTERVALO DO JOGO NACIONAL E SPORTING EMPATAM A ZERO!

45' Canto de João Mário e Mané sozinho ao segundo poste, faz um passe a Gottardi.

39' Carrillo remata muito por cima da baliza, quando tinha várias opções de passe para criar perigo.

35' Remate de fora da área de João Mário e Gottardi a segurar.

33' Outra vez os leões perto do golo, com muita confusão na área do Nacional e Slimani atirar já em queda por cima da barra.

32' Cartão amarelo para João Aurélio por derrubar João Mário.

31' Agora quase marca o Nacional!!! Abertura para Rondón, que aproveita o «buraco» deixado por Jonathan Silva para entrar na área e rematar ao lado, mas perto do poste.

29' Cartão amarelo para Adrien Silva por rasteirar Boubacar.

28' Quase o golo do Sporting!!! Carrillo centra para a área e Slimani de pé esquerdo faz a bola passar rente ao poste.

25' Vinte cinco minutos de jogo com o Nacional apostar em bolas colocadas nas laterais, estando Marco Matias em maior evidência mas também o avançado Suk. O Sporting mostra dificuldades em conseguir ter e circular o esférico, procurando ser prático na colocação da bola na frente.

18' Cruzamento de Cédric e João Mário de cabeça atira por cima.

15' Agora é Suk num pontapé cruzado que faz a bola passar ao lado, isto após uma perda de bola do Sporting à saída da sua área.

14' Gomaa de longe remata muito ao lado da baliza leonina.

9' Alteração forçada no Sporting, com André Martins a sair lesionado e a dar o seu lugar a João Mário.

8' Resposta do Sporting com Mané atirar para defesa segura de Gottardi.

7' Primeira situação de perigo a pertencer ao Nacional, com Rondón na área a cruzar e a bola a passar perto do poste.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O NACIONAL!

19:12. Entram as equipas no relvado com as bancadas bem compostas.

19:05. As duas equipas regressam aos balneários para daqui a pouco voltarem para o começo do encontro.

19:02. Marco Silva vai ter a seu lado, Marcelo, Naby Sarr, Jefferson, João Mário, Rosell, Heldon e Montero.

19:00. Manuel Machado tem no banco de suplentes, Rui Silva, Rui Correia, Sequeira, Edgar Abreu, Willyam, Reginaldo e Lucas João.

18:42. As duas equipas entram neste momento no relvado do Estádio da Madeira para os exercícios de aquecimento.

18:40. O Sporting joga com, Rui Patrício na baliza, na defesa Jonathan Silva, Maurício, Paulo Oliveira e Cédric, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e André Martins, na frente Mané, Carrillo e Slimani.

18:35. O Nacional vai alinhar com, Gottardi na baliza, a defesa formada por Marçal, Miguel Rodrigues, Zainadine Júnior e João Aurélio, no meio-campo Ali Ghazal, Boubacar e Gomaa e no ataque Mario Rondón, Marco Matias e Suk.

18:30. Os guarda-redes de Nacional e Sporting já vão aquecendo no relvado.

18:15. Maurício fará hoje o seu jogo 50 com a camisola do Sporting. Marco Silva vai tentar vencer pela primeira vez na Choupana, algo que nos três jogos enquanto técnico do Estoril não conseguiu fazer.

18:05. Onzes prováveis do jogo Nacional x Sporting

18:00. Já Marco Silva acredita que a equipa irá dar uma boa resposta às últimas más exibições, frente aos insulares. «Continuo a acreditar nos jogadores e que vão dar o melhor para vencer o jogo com o Nacional. Temos um adversário difícil, num campo muito difícil, mas acredito que vão dar uma boa resposta», salientou.

17:45. Na antevisão do encontro, o técnico Manuel Machado só pensa em vencer. «Espero que possamos fazer mais uma boa exibição, como fizemos com o Porto e o com o Benfica, mas que desta vez consigamos a aquisição de pontos, nomeadamente os três da vitória. Temos de jogar em função da nossa ideia de jogo. Mais do que pensar no Sporting temos que pensar em nós e no objectivo que temos para esta partida», afirmou.

17:30. O último triunfo do Nacional frente ao Sporting foi na época 2010-2011 por 1-0, com um golo solitário de Mateus. Dessa vitória apenas João Aurélio permanece na equipa madeirense, enquanto nos leões é o guarda-redes Rui Patricio o único sobrevivente.

17:15. Nas duas últimas épocas, dois empates ambos a uma bola. A última vitória do Sporting aconteceu na temporada 2011-2012 por 2-3, para a equipa leonina marcaram Diego Rubio, Renato Neto e Ricky Van Wolfswinkel, para os insulares Mateus e Keita foram os autores dos golos.

17:00. Nacional e Sporting já se defrontaram por 30 vezes em partidas do campeonato, com 16 vitórias dos leões, 10 empates e quatro triunfos dos madeirenses. Nos encontros disputados na Choupana, a igualdade é o resultado dominante (oito), em 15 jogos, com três triunfos do Nacional e quatro vitórias do Sporting.

16:45. A equipa orientada por Manuel Machado ocupa neste momento o 13º lugar com apenas 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e sete derrotas. Está a dois pontos acima dos lugares de despromoção. Os leões estão no quinto lugar e somam 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e somente um desaire. Ambos os conjuntos necessitam por isso de um triunfo para estarem mais próximos de atingir os seus objectivos.

16:30. O Nacional recebe o Sporting, após uma derrota por 2-1 frente ao Penafiel na última jornada. A meio da semana a equipa madeirense, conseguiu o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, depois de vencer o Santa Maria por 2-0. Por seu turno a turma leonina vem de um empate em casa frente ao Moreirense, mas tal como os nacionalistas também garantiram durante a semana a qualificação na Taça de Portugal ao baterem o Vizela por 2-3.

16:15. Seja bem-vindo à transmissão, , da partida Nacional x Sporting, referente à 14ª jornada da Liga Portuguesa 2014/2015. O jogo será disputado no Estádio da Madeira, reduto da formação «alvinegra», às 19:15 horas