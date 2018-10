Arbitragem controversa no «hat-trick» de Griezmann

A vitória do Atlético de Madrid em Bilbau foi muito controversa. Os «Colchoneros» venceram por 1-4 com três tentos do francês Antonie Griezmann e outro de Raúl Garcia. O golo do Athletic foi apontado por Mikel Rico após um livre de Markel Susaeta.

Os bascos inauguraram o marcador, mas o extremo francês Antonine Griezmann empatou com um golo de cabeça e o Atlético fez o 1-2 através de uma grande penalidade duvidosa sobre o médio luso Tiago. O terceiro e quarto golos foram apontados pelo internacional francês, mas desta vez em fora-de-jogo.

José María Amorrortu, director desportivo do Athletic, foi muito crítico para com o árbitro: «é triste falar do árbitro, mas ele foi determinante». Inclusive os adeptos do Bilbau entoaram cânticos que normalmente os aficionados do Atlético cantam para o rival Real Madrid, «assim, assim, assim ganha o Madrid» (em Espanha o Real é conhecido simplesmente como Madrid). Além disso gritaram o nome de Aitor Zabaleta, que foi assassinado pela claque do Atlético em 1998 por ser adepto do Real Madrid. O treinador do Athletic, Ernesto Valverde, disse: «não quero falar do árbitro porque pode equivocar-se como nós.».