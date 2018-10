Bruno de Carvalho e Marco Silva em choque frontal desastroso

A tensão no seio do Sporting está ao rubro, com o diferendo entre o treinador e o presidente a elevar-se para patamares insustentáveis. A reunião entre Marco Silva e Bruno de Carvalho, ocorrida ontem, precipitou uma ruptura que parece estar na iminência de abrir a porta para a saída de Marco Silva do Sporting.

A reunião durou cerca de quatro horas e apenas serviu para extremar posições e adensar o desentendimento entre a direcção e o técnico. A situação, cada vez mais irreversível, piorou no fim-de-semana passado, depois das declarações de Marco Silva em relação às críticas públicas do presidente, dirigidas a toda a equipa.

As próximas horas serão cruciais para o desfecho do imbróglio, que promete agitar a paz, podre, que agora reina no Sporting. Recorde-se que o ex-técnico do Estoril assinou, na pré-época, um contrato de quatro anos com o clube de Alvalade, estando agora no epicentro de um divórcio que se precipita para a consumação final.