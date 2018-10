Sorteio dos quartos e meias-finais da Taça de Portugal

Tudo que se sonha dá para imaginar e tudo que se imagina pode acontecer

A festa da Taça continua e o sonho de pisar o relvado do Estádio Nacional ainda está presente na cabeça de oito equipas. O Famalicão é a grande surpresa deste ano. O clube nortenho tem ultrapassado todos os adversários com distinção e na próxima fase da Taça terá pela frente o Sporting que teoricamente é considerado o adversário mais dificil. Os restantes encontros serão disputados entre equipas da Liga, no entanto, destaque para o Gil Vicente que ocupa a última posição do campeonato nacional mas que até agora conseguiu sobreviver na Taça.

Os duelos dos quartos de final estão agendados para o dia 7 de Janeiro. Tudo que se sonha dá para imaginar e tudo que se imagina pode acontecer. O sonho está muito próximo para estas oito equipas que vão fazer todos os possiveis para conseguirem avançar na competição.

A final terá lugar no dia 31 de Maio no estádio Nacional.

Sorteio dos quartos de final:

SC Braga - Belenenses



Rio Ave - Gil Vicente



Marítimo - Nacional



Sporting - Famalicão



Sorteio das meias-finais:



SC Braga / Belenenses - Rio Ave / Gil Vicente



Marítimo / Nacional – Sporting / Famalicão