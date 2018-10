«Ele é que tem de ser calado», Dias da Cunha sobre Bruno de Carvalho

O último presidente do Sporting a levar a equipa ao título de campeão nacional, não se poupou nos comentários em relação às mais recentes declarações de Bruno de Carvalho. «O comunicado é completamente disparatado, o que salta dali senão o ataque à equipa de futebol? É inacreditável, lê-se tudo e o resultado é nada», referiu.

No que diz respeito ao «blackout» Dias da Cunha foi ainda mais longe nas suas afirmações. «Evitar que o presidente diga disparates, ele é que tem de ser calado», sublinhou. O ex-dirigente leonino destacou o trabalho realizado pela equipa técnica liderada por Marco Silva. «Tenho a maior admiração pelo trabalho de Marco Silva e pelo que ele é como pessoa. A única coisa que me agrada no Sporting, é o trabalho que é feito na equipa principal de futebol, e há um único homem a quem isso se deve, o treinador», afirmou.