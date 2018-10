Braga termina 2014 no pódio da Liga e a sonhar com a Taça

O arranque da temporada foi pouco fulgorante mas, gradualmente, o Sporting de Braga foi mostrando que o espírito guerreiro típico da formação arsenalista está bem vivo e que o futuro da equipa orientada por Sérgio Conceição é prometedor. Com apenas duas derrotas na Primeira Liga, o Braga subiu, na jornada passada, ao pódio do campeonato, perfazendo 28 pontos e igualando o rival Vitória de Guimarães na tabela. Mas não é tudo.

A equipa bracarense termina 2014 com o sonho da Taça de Portugal intacto, e, mais que isso: é um dos grandes favoritos à consagração, já que o detentor do título, o Benfica, e um dos grandes habitués triufantes da prova, o FC Porto, estão fora. O SC Braga é, juntamente com o Sporting, favorito à conquista da Taça de Portugal - excelente forma de terminar o ano de 2014, juntando o 3º lugar na Liga ao sonho vivo da Taça de Portugal.

Um dos pontos altos deste Braga 2014/2015 é, sem dúvida, a sua aptidão para bater o campeão nacional: em duas partidas já disputadas, os arsenalistas venceram o Benfica, tornando-se na única equipa portuguesa a bater os encarnados nesta temporada. Na oitava jornada da Liga, o Braga recebeu e virou a seu favor um resultado negativo de 0-1, duplicando o estrago na pintura encarnada nos oitavos-de-final da Taça, repetindo a proeza da reviravolta.

A formação de Sérgio Conceição, onde pontificam nomes como Pardo, Rafa, Danilo, Rúben Micael, Aderlan Santos ou Matheus, não perde uma partida desde a jornada 7, ronda em que foi derrotada pelo FC Porto no Estádio do Dragão por 2-1. A senda vitoriosa dos bracarenses tem sido o reflexo do crescimento exibicional da equipa, cada vez mais identificada com as ideias tácticas de Conceição e cada vez mais consolidada em termos colectivos.

Prova disso é o registo defensivo da equipa bracarense: em 14 jornadas já disputadas, o Braga apenas sofreu 8 golos na Liga, registo que compete com Benfica e FC Porto, que concederam 7 golos. O Braga tem o quarto melhor ataque da prova, com 25 golos assinados, menos um que o quinto classificado, o Sporting Clube de Portugal. Com estes dados encorajadores, o SC Braga poderá prespectivar um 2015 muito positivo: basta dar continuidade ao bom trabalho até aqui desenvolvido.