Premier League: antevisão do «Boxing day»

O Boxing Day desportivo vai ser jogado a 26 de Dezembro. Boxing Day é um termo utilizado para a liquidação em estabelecimentos comerciais, geralmente, no dia a seguir ao Natal. Ao contrário da maior parte dos campeonatos, a Premier League não pára. A 18ª jornada começa com o Chelsea x West Ham em que a equipa de José Mourinho é favorita, mas a grande época dos «Hammers», que neste momento estão em quarto, pode fazer a diferença na contenda.

O derby londrino é sempre muito disputado e a época passada empataram a zero. Em jogos diputados para a Liga, no estádio do Chelsea, os «blues» venceram 22 vezes, empataram 10 ocasiões e o West Ham ganhou 11. Andy Carrol, avançado dos «Hammers» referiu sobre Sam Allardyce, treinador dos londrinos, «ele sabe bem como derrotar os outros treinadores e as suas tácticas. Vai ser como um jogo de xadrez, tudo passa por antecipar a jogada seguinte».

No estádio de Old Trafford o Manchester United vai tentar ganhar e continuar a sua recuperação para os dois da frente (Chelsea e Manchester City) contra um Newcastle que vem de uma derrota por 0-1 no Tyne and Wear derby com o Sunderland. Os «Red devils» vêm de um empate no campo do Aston Villa, em que jogaram contra dez durante 25 minutos após a expulsão do avançado rápido Gabriel Agbonlahor. Guy Mowbray, comentador desportivo da BBC, acha que o «Newcastle ganhou em Old Trafford o ano passado mas eu ficaria supreendido se isso acontecesse de novo. Louis van Gaal está a melhorar a equipa, enquanto que o Newcastle parece uma equipa em perca».

The Hawthorns é o estádio do West Bromwich Albion e é onde o Manchester City vai tentar vencer para continuar na perseguição ao lider. De referir que o City não pode jogar com os avançados do plantel, Sergio Aguero, Edin Dzeko e Stevan Jovetic, pois estão todos lesionados. E também não poderá contar com o Capitão Vincent Kompany que tem alguns problemas fisicos. Nos últimos 14 jogos na Premier League o City marcou sempre e apenas perdeu um duelo. Quem está em grande forma é o todo-o-terreno Yaya Touré e nos últimos 18 jogos da liga em que marcou, os «Citizens» ganharam sempre. Por seu lado o West Brom apenas venceu um dos seus sete últimos jogos. Em principio, os «Citizens» não terão grande problema em vencer, embora o West Brom jogue em casa.

O último jogo do dia será outro derby londrino em que o Arsenal recebe o Queens Park Rangers. Alexis Sánchez, chileno que veio do Barcelona, poderá fazer a diferença. Do lado do QPR, Charlie Austin, actual terceiro melhor marcador da Premier League com onze golos será a prinicipal ameaça. O QPR perdeu todos os jogos fora e no Emirates Stadium será dificil não sofrer nova derrota. A 18ª jornada ainda terá os jogos, Burnley x Liverpool, Crystal Palace x Southampton, Everton x Stoke, Leicester xTottenham, Sunderland x Hull e Swansea x Aston Villa.