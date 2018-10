Fernando Torres de regresso ao Atlético Madrid

A notícia foi avançada ao longo das últimas horas um pouco por toda a imprensa mundial:

«El Niño» Fernando Torres estará de volta ao clube do seu coração, que o formou e o viu crescer desde os 10 anos de idade. Recorde-se que Torres estreou-se com apenas 17 anos na equipa principal do Atleti, tendo envergado a braçadeira de capitão desde os 19. No final da temporada de 2006/2007, porém, o avançado viria a rumar a Anfield Road numa transferência que permitiu um encaixe financeiro na ordem dos 35 milhões de euros aos cofres do Atlético de Madrid.

Longe da sua melhor performance, e já com 30 anos de idade, Torres não se conseguiu afirmar no AC Milan, tendo apontado apenas um tento ao longo de dez partidas realizadas, facto que motivou a direção milanesa a libertar «El Niño» para o Atlético de Madrid, recebendo Alessio Cerci por via de empréstimo, jogador que havia sido adquirido no último defeso pelo Atleti ao Torino. O salário de 4 milhões de euros anuais auferido por Torres, continuará a ser pago pelo AC Milan, ao passo que os colchoneros terão de desembolsar 2 milhões de euros por ano referentes a Cerci.

«El Niño» regressará assim às suas origens, onde mediante notáveis exibições protagonizadas no passado, adquiriu um estatuto de símbolo «colchonero», sendo muito admirado pelos adeptos do Atleti, que poderão catapultá-lo para uma melhoria do seu rendimento, ainda que seja difícil que Fernando Torres volte a deter o estatuto de estrela na formação atualmente orientada por Diego Simeone, não só dada a sua veterania, mas também graças à maior qualidade do plantel de Diego Simeone relativamente a formações do passado, onde Torres emergiu e se destacou, altura em que o Atleti se encontrava longe de poder competir com a qualidade dos plantéis de Barcelona ou Real Madrid.

Torres encontrará assim, alternativas ferozes que comprometerão a sua possibilidade de poder alinhar regularmente no onze titular. Nomes como Mario Mandžukić ou Antoine Griezmann encontram-se na actualidade num patamar exibicional bem acima do avançado espanhol. Ainda assim, a sua dedicação e carisma atrairão certamente inúmeros adeptos ao Vicente Calderón nos próximos tempos.

O primeiro embate de «El Niño» após o seu regresso aos «colchoneros», poderá ser consumado por oportunidade do Atlético-Real Madrid, que se realizará no próximo dia 8 de Janeiro no Vicente Calderón, num embate alusivo à 1ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei. Na verdade, não será possível que Torres alinhe para o campeonato contra o Levante, dado o facto de o mercado de inverno em Itália só reabrir no próximo dia 5 de Janeiro, e de o célebre internacional espanhol só poder vir a realizar jogos pelo Atleti a partir dessa data.