Gil Vicente rescinde com César Peixoto

Tudo aconteceu há dois meses, quando o jogador devia em conjunto com outros membros do plantel ter-se deslocado numa visita a uma unidade escolar, algo que César Peixoto não fez. A partir daí a direcção do clube de Barcelos instaurou um processo disciplinar e afastou o médio polivalente, de qualquer actividade e foi já nesta sexta-feira que a rescisão do contracto foi efectuada com o Gil Vicente a alegar justa causa para o efeito.

Confrontado com esta decisão, César Peixoto mostrou-se surpreendido por o clube não lhe ter dado conhecimento desse mesmo processo disciplinar. «Fui confrontado com o comunicado do Gil Vicente Futebol, SDUQ, LDA no qual é anunciado o meu despedimento com justa causa. Até hoje, não fui notificado da decisão do processo disciplinar de que fui alvo, desconhecendo por isso os fundamentos subjacentes à tomada da mesma», referiu.

Com 34 anos, César Peixoto esperava ficar ligado ao clube após terminar a sua carreira nos relvados e aproveitou ainda para agradecer o apoio dos colegas e dirigentes, afirmando que mais esclarecimentos serão dados numa «conferência de imprensa que terá lugar na Sede do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol quando, e se, efetivamente for notificado da alegada decisão de despedimento».