Sporting: «Esta é uma derrota para todos. A nossa relação acabou»

A imprensa desportiva portuguesa é hoje unânime em avançar com a informação de que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, dispensou os serviços do treinador Marco Silva na passada Sexta-feira, aquando da reunião entre a administração e a equipa técnica.

«A Bola» já avançara com tal versão dos acontecimentos, juntando-se agora o «Record» e «O Jogo» à narrativa que dá conta da dispensa de Marco Silva, que ainda não foi formalmente concretizada pelo presidente leonino. O diário «Record» faz hoje capa com um terminante «Acabou!», reportando que a reunião de Sexta-feira foi tensa e de total ruptura: «Esta é uma derrota para todos. A nossa relação acabou», terá dito Bruno de Carvalho a Marco Silva, segundo o diário.

O «fim de ciclo», expressão também atribuída pelo «Record» ao presidente de Alvalade, não foi no entanto oficializado, já que não mais o Bruno de Carvalho se cruzou com o treinador do Sporting, não tendo este recebido nenhuma carta de despedimento ou processo disciplinar. Ontem, no regresso aos treinos, Bruno de Carvalho não marcou presença na academia.

Também o «O Jogo» deu hoje conta da separação total entre ambas as partes, colocando na primeira página a frase: «Fim da linha, cada um segue o seu caminho», que terá sido proferida pelo líder leonino.