Vitória Guimarães x Sporting na Taça da Liga

André André teve na sua cabeça o empate, mas a bola saiu ao lado da baliza e já em tempo de compensação Dramé num remate irrepreensível fez o 0-2 final, que dá a liderança do grupo C ao Sporting nesta edição da Taça da Liga. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

No segundo tempo a formação de Rui Vitória encostou os leões à sua área, mas os avançados pecaram sempre na hora da finalização e com o passar do tempo o perigo foi escasseando e até foi Tanaka para o Sporting num livre a obrigar Douglas à defesa da noite.

Com uma equipa composta por jogadores da equipa B, o Sporting deu o controlo do jogo ao Guimarães e tentou sempre sair em contra-ataque e foi assim que Heldon marcou logo aos cinco minutos. O brasileiro Marcelo com um punhado de boas defesas negou o empate por diversas ocasiões, mais na primeira parte diga-se.

Vitória da eficácia leonina. Nos quatro remates que fez à baliza vimaranense o Sporting marcou dois golos, um abrir e outro a fechar a partida. A equipa minhota tentou e merecia mais, mas Marcelo e a defesa dos leões estiveram a um bom nível.

FINAL DA PARTIDA! O SPORTING BATE O VITÓRIA GUIMARÃES POR 0-2!

90+4' GOOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Dramé aproveita um mau alívio da defesa vimaranense e com um remate colocado deixa Douglas pregado ao relvado.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

88' Pontapé de longe de Nassim para defesa fácil de Marcelo.

87' Alteração no Sporting, saiu Heldon e entra Dramé.

82' Substituição no Vitória Guimarães, saiu Josué e entra Nassim.

81' Tanaka descaído pela esquerda entrou na área e atirou fraco para as mãos de Douglas.

79' Quase empata o Vitória! Na sequência de um canto André André salta de cabeça e faz a bola passar muito perto do poste da baliza de Marcelo.

75' Quinze minutos para o final da partida com a equipa da casa a tentar chegar ao golo, embora já não com a mesma intensidade dos minutos iniciais do segundo tempo. O Sporting continua no seu meio-campo, a defender bem e teve num livre de Tanaka a melhor ocasião de golo da etapa complementar.

71' Substituição no Vitória Guimarães, saiu Gui e entra Tomané.

69' Cartão amarelo para Heldon por simulação de falta.

64' Alteração no Sporting, saiu Podence e entra Sacko.

63' Cartão amarelo para Podence, por falta sobre Hernâni.

63' Grande defesa de Douglas! Livre frontal batido por Tanaka e o guarda-redes a voar para uma enorme intervenção, no primeiro remate dos leões nesta segunda parte.

60' Alteração no Sporting, saiu Slavchev e entra Wallyson.

59' Pontapé de bicicleta de Ricardo Gomes, mas a bola passa ao lado do poste.

58' Cartão amarelo para Esgaio por derrubar Gui.

55' Grande ocasião para o Vitória a bola passa perto da linha de baliza de um lado ao outro e Josué ao segundo poste e Ricardo Gomes no meio a não conseguirem desviar para dentro da baliza. O Guimarães entrou com tudo nesta segunda parte e remete o Sporting para dentro da sua área.

Substituição ao intervalo no Vitória Guimarães, saiu Mensah e entra Alex.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O VITÓRIA GUIMARÃES!

Na segunda parte será de esperar a mesma tónica com a formação minhota a ter mais posse de bola, mas à medida que o tempo for passando e se o golo não surgir, o Sporting poderá sair melhor para o ataque face ao balanceamento ofensivo vimaranense.

Heldon aproveitou da melhor forma um bom passe de Esgaio e atirou sem hipóteses para Douglas. O Vitória não acusou o golo e foi para cima dos leões, que jogam com os onzes jogadores dentro do seu meio-campo e exploram o contra-ataque no erro do adversário, ou numa recuperação de bola rápida.

Primeira parte com os vimaranenses a dominarem por completo, mas o guarda-redes Marcelo evitou por várias ocasiões o golo. O Sporting foi 100% eficaz na única vez que foi à baliza marcou.

INTERVALO DA PARTIDA! O SPORTING VENCE POR 0-1 O VITÓRIA GUIMARÃES!

44' Cartão amarelo para Mensah por rasteirar Podence.

41' Gui a rematar de longe e por cima da baliza de Marcelo sem perigo.

36' Cartão amarelo para João Afonso por derrubar Heldon.

35' A dez minutos do intervalo a toada do jogo continua igual com o Vitória a ter maior posse de bola, embora já não chegue com tanto perigo à baliza do Sporting, que por sua vez continua com todos os jogadores atrás da linha de meio-campo, saindo em contra-ataque.

26' Mensah com espaço de fora da área atira para mais uma intervenção segura de Marcelo.

22' Mais uma vez Hernâni a dar trabalho a Marcelo, mas desta vez o remate sai à figura do guardião brasileiro.

20' Vinte minutos de jogo com maior domínio do Vitória Guimarães, mas é o Sporting quem vai vencendo com o golo de Heldon. Os leões recuados no terreno exploram o contra-ataque, perante o Vitória que tem tido no guarda-redes Marcelo o último obstáculo.

18' Cartão amarelo para Naby Sarr por derrubar Hernâni.

17' Naby Sarr aproveita um ressalto na área vimaranense e à meia volta remata ao lado.

15' Agora é Nii Plange a obrigar Marcelo a mais uma boa defesa para canto.

13' Tabelinha André André - Gui, com o último a rematar para defesa a dois tempos de Marcelo.

11' Livre directo batido por Hernâni, mas a bola sai muito por cima da baliza leonina.

5' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Passe de Esgaio a isolar Heldon e este atirar cruzado para o fundo da baliza.

4' Hernâni aproveita uma escorregadela de Naby Sarr e depois à entrada da área remata forte, mas ao lado.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O SPORTING!

20:43. As equipas já estão no relvado para dar o pontapé-de-saída.

20:41. Marco Silva tem no banco de suplentes, Luís Ribeiro, Domingos Duarte, Mica Pinto, Wallyson, Iuri Medeiros, Sacko e Dramé.

20:39. No banco de suplentes do Vitória Guimarães vão estar, Assis, Moreno, Nassim, Tomané, Alex, Crivellaro e Bruno Gaspar.

20:37. O Vitória Guimarães joga com, Douglas na baliza, defesa com Traoré, Josué, João Afonso e Nii Plange, no meio-campo Cafú, André André e Mensah, na frente Gui, Herâni e Ricardo Gomes.

20:35. O Sporting joga com Marcelo na baliza, a defesa com Esgaio, Tobias Figueiredo, Naby Sarr e André Geraldes, no meio-campo Rosell, Slavchev e Ryan Gauld, no ataque, Heldon, Tanaka e Podence.

20:20. As equipas já aquecem, mas ainda não são conhecidos os onzes iniciais.

20:10. Os guarda-redes de ambas as equipas já aquecem no relvado, mas ainda não existem onzes oficiais.

20:05. O autocarro do Sporting teve uma avaria a caminho de Guimarães, e apenas chegou ao Estádio à cerca de dez minutos.

18:50. Esta será a segunda vez que Sporting e Vitória de Guimarães se cruzam na Taça da Liga: a primeira vez sucedeu-se na primeira edição da competição. Em 2007, na então denominada Carlsberg Cup, o Sporting deslocou-se a Guimarães, terminando o tempo regulamentar com um 0-0 apenas resolvido nas grandes penalidades, com a vitória leonina por 6-7.

18:35. A Taça da Liga é detida, actualmente, pelo Benfica, clube com mais sucessos na competição: os encarnados já conquistaram a prova por cinco vezes, uma com Quique Flores e quatro com Jorge Jesus ao serviço. O Sporting já chegou a duas finais da Taça da Liga, logo nas duas primeiras edições da competição, perdendo ambas na decisão por grandes penalidades (contra Vitória de Setúbal em 2007/2008 e Benfica em 2008/2009).

18:10. O Sporting irá rodar o seu plantel neste jogo, dando oportunidades para o treinador utilizar jogadores que não entram nas suas escolhas iniciais. São esperadas algumas estreias, como o reforço escocês Ryan Gauld ou o central promissor Tobias Figueiredo. Simeon Slavchev também deverá ser titular. No ataque, Tanaka deverá ser o eleito para liderar o ataque do Sporting.

17:55. Seguiu-se uma reunião entre a direcção e a equipa técnica, onde os ânimos aqueceram e onde Bruno de Carvalho terá, segundo a maioria da imprensa portuguesa, afirmado que tinha chegado «o fim de ciclo», anunciando a saída de Marco Silva ao próprio. Nos dias que se seguiram, o treinador não foi notificado do despedimento, vendo, pelo contrário, o presidente confirmar a sua continuidade, à Sporting TV.

17:40. O jogo Vitória Guimarães x Sporting chega no decorrer de uma guerra interna no seio do Sporting: a tensão entre o treinador e o presidente está ao rubro, especialmente depois de Marco Silva ter afirmado, após a vitória na Madeira (0-1 frente ao Nacional, para a liga portuguesa), que preferia «criticar cara-a-cara», lançando indirectas ao estilo do presidente Bruno de Carvalho, que condenou o acto.

17:25. O Sporting regressa a uma cidade de onde saiu vergado com uma derrota clara e onde as relações entre presidente e treinador conheceram uma degradação significativa. Após a derrota por 3-0, Bruno de Carvalho publicou uma comentário na rede social Facebook, criticando fortemente a equipa pela exibição realizada em Guimarães, afirmando que os jogadores não tinham sido dignos da camisola leonina - o balneário não gostou da intervenção pública.

17:10. A Taça da Liga foi veículo de protesto por parte da direcção do Sporting, que, devido à decisão de não punir o FC Porto pelo seu atraso na edição 2013/2014 (na partida contra o Marítimo), afirmou que iria disputar a presente edição recorrendo aos júniores e jogadores da equipa B, como forma de protesto e boicote. Hoje, o Sporting alinhará de acordo com a directiva do presidente leonino.

16:55. A formação do Vitória de Guimarães tem realizado uma excelente temporada na Primeira Liga e prova disso é o seu quarto lugar na classificação, com 28 pontos. Os vimaraneses roubaram pontos ao FC Porto (0-0 na cidade Berço) e venceram o Sporting (3-0 em casa), mostrando que estão ao nível dos embates mais difíceis. A equipa de Rui Vitória conta apenas com duas derrotas na Liga.

16:45. O Sporting desloca-se à cidade de Guimarães, palco da sua única derrota em termos domésticos: o Sporting apenas perdeu um jogo nas competições lusas e foi precisamente em Guimarães, numa partida da Primeira Liga. O Vitória de Guimarães recebeu e bateu os Leões por 3-0, sendo até agora a única equipa em Portugal capaz de bater o Sporting, algo que FC Porto e Benfica não foram capazes de fazer.

16:30. Seja bem-vindo à transmissão do directo do jogo Vitória Guimarães x Sporting, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O Sporting desloca-se à cidade de Guimarães para discutir os três pontos - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo, em grátis .