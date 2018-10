Conheça o melhor marcador da Bundesliga: Alexander Meier

Alexander Meier é o melhor marcador da Bundesliga com um total de 13 golos em 17 jornadas. O médio do Eintracht Frankfurt está no clube desde 2004 e tem 31 anos. Com nomes como Franck Ribéry, Robert Lewandowski ou Arjen Robben na Bundesliga é Meier que é o máximo goleador.

Natural da zona de Hamburgo começou a sua carreira no St. Pauli e, mais tarde, no Hamburgo mas com pouco sucesso, dai nunca ter sido internacional A embora tenha duas internaconalizações ao nivel dos sub-21. No último jogo contra o Bayer Leverkusen, fora, o alemão marcou de grande penalidade o tento com que a sua equipa empatou a um. Tem um bom jogo de cabeça pois a sua altura, 1.96 permite-lhe chegar mais alto.

O jogador tem sido quase sempre titular do Eintracht na boa campanha que o clube tem feito, estabilizando no nono lugar. Nos primeiros três jogos da época o treinador, Thomas Schaaf, resolveu deixar de fora o médio mas no empate com o Schalke 04 a dois, Meier marcou no último momento e a partir dai não mais saiu da equipa, inclusive renovou contrato até 30 de junho de 2017.

Com uma peculiar dieta de pizza e coca-cola o germânico tem feito as delicias dos adeptos do Eintracht Frankfurt. Vieirinha, internacional português, atesta da sua qualidade e afirma que Meier «é um jogador de estrutura elevada e muito confortável com a bola nos pés». A época passada Alexander Meier marcou dois tentos ao FC Porto na segunda mão dos 16 avos da Liga Europa.

A última época em que um jogador do clube foi melhor marcador aconteceu em 1993/94, Tony Yeboah marcou 18 golos em igualdade com Stefan Kuntz.