Saída do Benfica é oficial: Enzo Pérez partiu para Valência

Foram 25 milhões de euros oferecidos por Peter Lim, dono do Valência, que convenceram os responsáveis do Benfica a libertarem o tão valioso Enzo Pérez. Depois de muitas ameaças no mercado de transferências do Verão, agora concretiza-se definitivamente a ida de Enzo para o clube Che. São 3 milhões de salário bruto por ano, durante 4 anos que o Valência tem para oferecer àquele que foi, sem dúvida, a pedra fulcral na conquista do 33º Campeonato Nacional por parte do Benfica.

Após as férias de Natal, Enzo chegou esta manhã a Lisboa mas não ficou muito tempo junto dos colegas de equipa visto à tarde dirigiu-se novamente ao Aeroporto de Lisboa mas desta feita para viajar para Valência onde terá uma nova experiência aliciante em terras espanholas. O vice campeão mundial não fez declarações antes da sua viagem no entanto mostrou vontade em despedir-se futuramente dos adeptos do Benfica.

Acaba assim um vínculo de 3 anos e meio, com um empréstimo de aos Estudiantes pelo meio, de Enzo Pérez com o Benfica. Com 28 anos Enzo mudar-se-à para uma das ligas mais competitvas do mundo e para a equipa sensação do campeonato espanhol, onde encontrará o treinador português Nuno Espírito Santo.

A nova "pesca" do Valência na Luz

André Gomes, Rodrigo, João Cancelo e, agora, Enzo Pérez têm todos o comum o facto de terem crescido enquanto jogadores no Benfica e depois terem sido transferidos para o Valência. Peter Lim continua a mostrar especial interesse especial nos craques que saem da Luz, deixando grandes lacunas no plantel à disposição de Jorge Jesus. Se bem que as perdas de grandes jogadores são sempre díficeis de colamtar, o dinheiro que o magnata do Valência injecta nos cofres do Benfica são sempre importantíssimos para o clube ir ao mercado "pescar" novos craques que permitem aos encarnados consolidarem o primeiro lugar no campeonato português.