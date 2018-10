União da Madeira surpreende Sporting de Braga

Na antevisão do encontro, Sérgio Conceição havia dito que «Ir o mais longe possível é chegar à final». Ora a estreia da equipa bracarense na Taça da Liga não podia ser pior: derrota por duas bolas a uma frente ao União da Madeira, actualmente na Segunda Liga.

A equipa da casa orientou-se no marcador por intermédio de Talles, à passagem do minuto 27, que após assistência de Élio atira sem hipótese de defesa para Kritciuk. A vantagem madeirense não durou muito, com o capitão Alan a repor a igualdade com desvio na pequena área após cruzamento de Pedro Santos.

A abrir o segundo tempo, novo motivo de festa para os da casa, com Rúben Andrade a não desperdiçar grande penalidade cometida por Marcelo Goiano. Até final do encontro Sérgio Conceição arriscou tudo colocando em campo Rafa, Pardo e Éder mas sem efeito. Apesar do «pressing» final, os homens de Vítor Oliveira conseguiram manter as suas redes invioláveis, conquistando três saborosos pontos nesta primeira jornada.

Os jogos do Grupo D ficará completo amanhã com o encontro entre Rio Ave e Futebol Clube do Porto. Na próxima jornada é a vez dos dragões receberem os madeirenses enquanto Sp. Braga defrontará a Académica de Coimbra, equipa que folgou nesta ronda.