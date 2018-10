A notícia do empréstimo do avançado foi dada pelo seu empresário ao Globoesporte. Vinícius Prates apenas confirmou a ida de Leandro Damião para o Cruzeiro, não adiantando mais pormenores acerca do negócio.

«O que está definido é que o Leandro será do Cruzeiro no próximo ano. Empréstimo por um ano. Não posso falar de valores, porque os clubes pediram-me para não falar, mas está certo.».

Contudo, a imprensa brasileira afirma que o Cruzeiro ficará com 70% dos encargos salariais do jogador.