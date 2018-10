O melhor onze da Primeira Liga 2014: a escolha da redacção VAVEL

Olhamos agora para o ano que findou, circunscrevendo-nos à competição da Primeira Liga, objectivo primacial dos três grandes de Portugal, FC Porto, Benfica e Sporting, onde outras equipas também souberam apimentar a competitividade de uma prova que, cada vez mais, urge melhorar e fortalecer. O ano de 2014 viu um Benfica campeão roubar as faixas que eram do Porto, e viu, de seguida, um arranque de campeonato marcado pela clara liderança vermelha.

A formação de Jorge Jesus segue no topo da tabela, na melhor posição para a revalidação do título de campeão nacional, com o rival FC Porto a seis pontos e o rival lisboeta Sporting a dez. De destacar a corrida de Vitória de Guimarães e SC Braga, que se intromete com ganas na caminhada, almejando o sonho europeu, substituindo o papel que fora do Estoril na época transacta.

Com base nas avaliações e preferências técnicas dos nossos redactores, jornalistas, colaboradores e editores, a redacção do Vavel Portugal escalou o onze ideal da Primeira Liga referente ao ano de 2014, escolhendo, para o efeito, os craques que mais se destacaram nas diferentes posições.

Rui Patrício: o guarda-redes leonino foi praticamente unânime entre as escolhas, colhendo mais de 90% dos votos. O internacional português ganhou assim o lugar da baliza no onze ideal VAVEL, pela constância, segurança, carisma e estabilidade que oferece à equipa sportinguista. Tornado já um simbolo do Sporting, Patrício arrebata o prémio de melhor guarda-redes do ano 2014 da Primeira Liga.

Danilo: o lateral direito portista ganhou a votação para assumir a sua posição no onze ideal VAVEL, correndo de modo renhido contra outro grande candidato, Maxi Pereira. O lateral brasileiro ganhou o lugar pelas suas arrancadas influentes, pelo poderio físico e pela forma apta e perigosa como integra a manobra ofensiva do clube portista. Tido como um dos grandes defesas laterais a actuar na Europa, Danilo foi de uma inegável valia para o Porto de 2014.

Jefferson: o lateral direito faz parceira com o compatriota Danilo no onze ideal VAVEL, colhendo a larga maioria dos votos. Jefferson, que actuou de forma constante e consistente ao longo de 2014, apenas fraquejou por alguns jogos no final do ano, mantendo-se mesmo assim como dono do lugar no Sporting nos jogos a doer. Por se ter afirmado na grande época do Sporting 2013/2014, vindo do Estoril, Jefferson ultrapassou com facilidade Alex Sandro.

Luisão: a votação coroou o central capitão do Benfica como um dos centrais eleitos para o onze ideal, como uma maciça maioria de mais de 90%. O brasileiro experiente, símbolo encarnado e bastião do Benfica moderno, foi peça-chave nos sucessos da águia durante o ano de 2014, desempenhando um papel crucial na organização defensiva e na consolidação de uma mística encarnada, personificada no Girafa. Um líder defensivo inquestionável que passou por um dos melhores momentos da carreira - uma escolha fácil para a redacção VAVEL.

Paulo Oliveira: os membros da redacção VAVEL seleccionaram o central português Paulo Oliveira para fazer parceira com Luisão no melhor onze do ano 2014, premiando a ascenção a pulso do competente central agora ao serviço do Sporting, mas que dividiu o ano entre as boas exibições no Vitória de Guimarães e a afirmação total no candidato ao título Sporting, carente de uma voz de comando que Oliveira veio finalmente dar. O jogador leonino ultrapassou Marcelo, do Rio Ave, e acabou por vencer com boa margem - Garay e Rojo, centrais de qualidade estratosférica, ficaram de fora por não terem completado o ano no futebol luso.

William Carvalho: O médio defensivo do Sporting ganhou o lugar de primeiro médio no onze ideal VAVEL, obtendo, após uma luta renhida com o centrocampista vimaranense André André, o colega Adrien e o médio bracarense Pedro Tiba. João Mário, que também correu pelo lugar, acabou por igualmente ser esmagado pelas preferências dos membros da nossa redacção. O médio defensivo leonino foi um dos maiores destaques da temporada 2013/2014, e nem o menor fôlego na primeira metade da nova época lhe valeu o banco de suplentes.

André André: O tecnicista e organizador André André, médio vimaranense, foi o segundo médio mais votado pelos membros de VAVEL, conquistando, depois de William Carvalho, um lugar no onze titular de 2014. O pensador do futebol do Vitória de Guimarães venceu à tangente o médio Adrien. André André afirmou-se concludentemente como maestro do Vitória, transformando-se num valor seguro do futebol português - o médio luso acompanha a bela forma da formação de Rui Vitória, e a constância das suas exibições merece elogios.

Enzo Pérez: escolha unânime entre a redacção VAVEL, Enzo Pérez foi realmente um jogador que não ficou de fora de nenhum onze ideal escalado e votado pelos membros do nosso diário online. A qualidade suprema do internacional argentino foi totalmente reconhecida, tendo este um lugar cativo e de destaque no nosso melhor onze de 2014. O médio construtor do Benfica realizou um ano em cheio, firmando no campo, através da sua técnica, stamina e versatilidade, toda a excelência do futebol que agora irá passear...pelo Valência.

Nicolas Gaitán: o extremo benfiquista foi uma escolha óbvia para a redacção VAVEL, que em massa considerou o argentino titularíssimo da melhor formação de 2014. O mágico do Benfica ganhou um lugar na ala esquerda do ataque encarnado, pelos momentos brilhantes que assinou durante o ano, nunca abdicando de ser uma peça fundamental na manobra ofensiva do Benfica dominador a nível interno. Gaitán permanece um dos extremos mais insuperáveis da Primeira Liga, e o interesse dos colossos europeus é já indisfarçável.

Salvio: Depois de Gaitán, outro benfiquista na extremidade do ataque do onze ideal VAVEL, Salvio foi escolha contundente da nossa redacção, tendo batido o bracarense Rafa Silva. O extremo aguerrido do Benfica conquistou com mérito o seu lugar na nossa formação, pelo papel importante que desempenhou no belo ano de 2014 do Benfica - Salvio marcou, assistiu e nunca virou a cara à luta, empurrando o Benfica para a frente. Não é por acaso que é um dos jogadores mais temidos pelos oponentes dos encarnados. Nani e Brahimi, apesar de intocáveis, não disputaram todo o ano de 2014 em Portugal.

Jackson Martínez: O avançado colombiano, melhor marcador da Primeira Liga 2013/2014, foi a escolha consensual da redacção VAVEL, que, perante os inúmeros golos do internacional do FC Porto, o escolheu para liderar o ataque do onze ideal. O jogador não só se sagrou melhor marcador da Liga passada como lidera actualmente a lista de artilheiros da Primeira Liga 2014/2015. A classe, a inteligência e a veia letal de Jackson marcaram o ano de 2014 e o colombiano foi e continua a ser o grande amuleto do Porto - o Vavel Portugal concorda e dá confia no jogador para encabeçar o ataque VAVEL.

4-3-3: Onze ideal da redacção VAVEL Portugal

