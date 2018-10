FC Porto: Enchente de 23 mil pessoas no treino de Ano Novo

A marca é histórica pois é a maior desde que o FC Porto abre o primeiro treino do ano aos adeptos: 23 mil adeptos marcaram presença nas bancadas azuis do Estádio do Dragão, para ver o treino inaugural do ano de 2015.

Há dois anos, na era de Vitor Pereira, fora fixado um máximo de 14 mil adeptos presentes no treino de Ano Novo, mas a fasquia subiu ontem consideravelmente. O FC Porto de Lopetegui está na segunda colocação da Primeira Liga, atrás do rival Benfica, com 6 pontos de atraso.

Nas competições europeias a história é diferente: os dragões qualificaram-se sem derrotas para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, tendo calhado em sorte o Basileia, formação treinada pelo luso Paulo Sousa.