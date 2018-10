Grupo Holdimo reforça poder na SAD do Sporting

Leia aqui o Comunicado do Sporting:

«Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16º e 20º do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 2º-A do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, bem como do disposto no n.º 1 do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários, a SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (Sporting SAD), vem prestar a seguinte informação ao mercado:



No dia 21 de Novembro de 2014, a SPORTING SAD comunicou ao mercado um aumento do capital social da Sociedade, em espécie, no montante de vinte milhões de euros, realizado mediante a incorporação de um crédito de igual montante detido pela sociedade anónima com a firma HOLDIMO-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA, subscrito pela emissão de vinte milhões de novas acções, com o valor nominal de um euro cada uma, em consequência do qual o capital social da Sociedade passou de quarenta e sete milhões de euros para sessenta e sete milhões de euros.



Resultante da identificada subscrição pela HOLDIMO-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA esta passou a deter 20.000.000 acções no capital social da SPORTING SAD. Face ao exposto, no dia 21 de Novembro de 2014 e pelo facto descrito no primeiro parágrafo desta comunicação, nos termos do art.º 20º do Código dos Valores Mobiliários, à HOLDIMO-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA passou a ser imputável, uma participação qualificada no capital social e direitos de voto da SPORTING SAD de 20.000.000 acções, correspondestes a 29,850% do capital social e dos direitos de voto.



Cumpre ainda informar que o presente comunicado é igualmente efectuado nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 248º-B do Código dos Valores



Mobiliários conjugado com a parte final da alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo, em virtude do Senhor Dr. Paulo Antunes da Silva exercer simultaneamente funções nos Conselhos de Administração da SPORTING SAD e da HOLDIMO -PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA, o que nos termos legais faz com que esta sociedade seja considerada pessoa estreitamente relacionada com o identificado membro do órgão de administração.»