Sky, Astana e Lotto no lote de elite que integrará a Volta ao Algarve

A Volta ao Algarve aproxima-se e muitos dos tubarões do ciclismo internacional buscam a melhor forma para encararem a temporada com fulgor. Na prova algarvia, surge a oportunidade para arrancar tal preparação. O lote de equipas do World Tour que marcarão presença estende-se a sete formações.