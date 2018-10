Mukhtar em Lisboa para assinar pelo Benfica

Já está em Lisboa aquele que será oficializado como primeiro reforço de Inverno do clube da Luz. Trata-se de Hany Mukhtar, médio alemão de apenas 19 anos que se encontrava nos últimos seis meses de contrato com o Hertha de Berlim, podendo assim deslocar-se à capital portuguesa para discutir o seu vínculo com os encarnados e realizar os habituais testes médicos.

Inicialmente Mukhtar só se juntava ao clube da Luz no final da presente temporada, a custo zero, mas face à saída de Enzo e à pouca utilização do jovem a SAD benfiquista prepara-se para pagar 500 mil euros ao Hertha para contar de imediato com o jogador.

A promessa alemã disputou dez partidas na Bundesliga na época transata, tendo sido relegado esta temporada à equipa de reservas por não aceitar o contrato de renovação. É internacional pelos escalões jovens da "Mannschaft" tendo sido o herói do último Europeu sub-19, marcando o único golo da final precisamente contra Portugal.

Mukhtar em acção