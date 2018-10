Dragões procuram 3 pontos em Barcelos

A jornada 15 da Liga Portuguesa contará este sábado com um Gil Vicente x Porto com as duas formações a apresentarem-se na máxima força. De um lado os dragões ansiosos por se aproximar da liderança, e do outro os galos desesperados por cantar mais alto na tabela classificativa.

Dragões de prata ambicionam ouro, Gil cada vez mais aflito

Depois da Taça da Liga eis que regressam as emoções da Liga Nacional com foco para o Gil Vicente x Porto. As duas equipas tiveram sortes diferentes na ronda anterior com os azuis e brancos a esmagarem o Vitória de Setúbal por 4-0 e os Gilistas a serem derrotados na Luz frente ao campeão Benfica. Na goleada frente aos sadinos destaque para Quaresma, Brahimi, Jackson e Danilo que fizeram o gosto ao pé deixando os Dragões na 2ª posição da liga com 31 pontos, a 6 do líder Benfica e com 31 tentos marcados e 7 sofridos. Na Luz os gilistas lutaram, mas o argentino Gaitán resolveu com o único tento da partida afundando ainda mais os Gilistas que somam apenas 6 pontos encontrando-se já a 5 da manutenção.

Apesar da cobiça, Lopetegui lança Jackson na caça ao Galo

Para não deixar fugir o líder Benfica na luta pelo título, os azuis e brancos procuram desmontar a quase certa muralha defensiva do Gil Vicente, que apesar de estar em último lugar sabe defender, dificultando ao máximo a tarefa dos grandes.

Na baliza, Fabiano deverá ser o dono das redes portistas demostrando cada vez mais experiência e qualidade. Os laterais serão Danilo e Alex Sandro e deverão ser os principais impulsionadores das manobras ofensivas perante um Gil Vicente que irá dificultar ao máximo as investidas dos extremos, cabendo aos laterais surpreenderem com triangulações na frente. Os centrais serão Marcano e Indi que pegaram destaque como a dupla preferencial do técnico espanhol.

No centro do terreno dos Invictos, Casemiro e Herrera deverão compor a posição 6 e 8 no miolo, sendo notória a capacidade organizacional que os dois impõem levando o esférico com critério para os mortíferos dianteiros azuis e brancos. A constituir o trio de meio-campo estará também Oliver, que apesar da juventude denota uma técnica e uma capacidade de passe extraplanetárias que em partidas deste cariz poderão ser características essenciais para derrubar os ditos ‘autocarros’ das equipas pequenas.

Os três da frente serão Tello, Brahimi e Jackson Martínez. No caso do colombiano, começam a faltar adjectivos para descrever o instinto goleador, a qualidade e a técnica, sendo este a principal arma do treinador portista para furar as redes dos gilistas (Jackson é o melhor marcador da Liga com 11 golos).

Gil Vicente: Evitar o 1º golo dos Dragões ao máximo

Depois da brilhante estratégia defensiva utilizada no estádio da Luz, o treinador José Mota deverá apresentar o mesmo modelo de jogo alinhando num bloco baixo com um meio-campo reforçado espreitando sempre que possível o contra-ataque.

Uma vez que a equipa gilista está desesperada por pontos um empate frente aos portistas não seria um mau resultado e a chave defensiva do Gil poderá ser o médio João Vilela que denota bom rigor táctico e um posicionamento fantástico no meio-campo defensivo. Para espreitar o contra-ataque, Diogo Viana e Paulinho serão os velocistas de serviço esperando-se um jogo interessante de duas equipas que competem por objectivos completamente opostos, mas que lutarão até ao último minuto pelos pontos em disputa.

Onzes prováveis do Gil Vicente x FC Porto