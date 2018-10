Tinkoff-Saxo: veterano Bennati dará cobertura a Sagan e Contador

A formação Tinkoff-Saxo atacará 2015 dando ao intaliano Daniele Bennati o papel de guarda de honra e de escudeiro dos talentos Alberto Contador e Peter Sagan. O corredor experiente de 34 anos foi o escolhido pela direcção da equipa para funcionar como capitão de estrada da turma russa, já que o seu recheado palmarés (50 triunfos em etapas) lhe reserva um posto de veterania e credibilidade capaz de reunir consensos e agregar a equipa.

O italiano correrá com as vedetas Alberto Contador, vencedor da última edição da Vuelta, e com o recém-contratado Peter Sagan, ex-ciclista da Cannondale, vencedor da camisola verde no passado Tour de France. «Estou feliz e orgulhoso de ser nomeado capitão de estrada», afirmou Bennati, que acrescentou: «Com a chegada de Saga, estou contente por poder trabalhar com ambos (Sagan e Contador)».