Manuel José sobre crise leonina: «Silêncio muito ruidoso»

O conceituado treinador português Manuel José, mais conhecido pelo seu trajecto glorioso no campeonato egípcio e nas provas africanas, voltou ontem a criticar duramente José Eduardo e a sua repetida posição crítica em relação a Marco Silva, treinador do Sporting.

O antigo treinador de Sporting e Benfica voltou a colocar-se do lado do atacado técnico de 37 anos, tecendo fortes críticas ao comportamento de José Eduardo: «Dizer este tipo de coisas de um treinador com percurso quase imaculado como tem Marco Silva, com uma imagem de seriedade em termos públicos e de competência... Este senhor vai ter de provar em tribunal o que afirmou», declarou à RTP Informação.

Manuel José, que já tinha apelidado José Eduardo de «anormal», afirmou não acreditar que este esteja a funcionar como porta-voz do presidente, apesar das declarações de José Eduardo da passada Quinta-feira sugerirem precisamente o contrário.

«Este tipo de pessoas é dar um pontapé para o lixo. O presidente do Sporting já devia ter defendido o treinador. O que se disse ultrapassa muito o futebol. É um silêncio muito ruidoso», considerou o veterano treinador de 68 anos.