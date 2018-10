Sporting x Estoril na Primeira Liga 2015 (3-0)

90+3'. Substituição na formação do Sporting: Entra Rosell para sair Adrien, mas o espanhol vai apenas ouvir o apito final.

90+3'. Nani é expulso a pedido, demorando demasiado tempo para marcar o canto: segundo amarelo para Nani.

89'. Kléber recebe e controla, vira-se e dispara mas na direcção de Patrício.

88'. Nani descobre Carrillo, este isola-se mas atrapalha-se e cai no chão, reclamando depois falta dos centrais do Estoril, segue o jogo.

86'. Goooolooooo do Sporting!!! Bis de Adrien, marcou calmamente, bola para um lado, Kieszek para outro!!!

85'. Carrillo fugiu pela direita após perda de bola de Amado, fintou Rúben Fernandes mas acabou derrubado: penalidade máxima!

81'. Nani fura pela área e dança perante o defesa contrário, passa para o miolo onde Carrillo dispara...Kieszek defende magistralmente, Montero faz a recarga e Kieszek defende de novo...soberba acção do guarda-redes!

80'. Remate de Kléber após boa jogada de Cabrera: mas, sem perigo para o tranquilo Patrício.

78'. Total desconcentração do Estoril, que falha passes logo na primeira fase de construção, devido à eficaz subida no terreno das linhas do Sporting.

76'. Substituição na formação do Sporting: Entra Fredy Montero e sai Slimani, que fez um belo jogo.

73'. Carrillo cruza a bola encaminha-se para Slimani mas Mano coloca-se no caminho e corta de qualquer maneira, para fora.

72'. Zero de inspiração por parte do Estoril: nenhuma chance de golo, passes falhados, pouca garra e muita moleza táctica.

66'. Sebá desmarca Tozé, este fura e remata, mas sem equilíbrio: defende Patrício com extrema facilidade.

64'. Controlo total do jogo por parte do Sporting, contra um Estoril macio, desagregado e sem ideias ofensivas.

60'. Substituição na formação do Estoril: Entra Fernandinho e sai Kuca.

60'. Substituição na formação do Estoril: Entra Cabrera e sai Anderson Esiti.

57'. Goooooloooo do Sporting!!! Jefferson centra rasteiro, Slimani aparece e de carrinho marca o segundo golo da partida, facilidade total!!! Sétimo golo do argelino na Liga.

57'. Os passes errados do Estoril sucedem-se.

53'. Substituição na formação do Sporting: Entra João Mário e sai Mané.

46'. Recomeça a partida.

18:55. Jogo morno em Alvalade, com o Sporting a dominar por completo a partida, beneficiando da sua competente disposição em campo e da boa pressão sobre os jogadores do Estoril, tacticamente desorganizados. Vai valendo o grande golo de Adrien, na sequência de um grave erro de Anderson. Destaque para a óptima exibição de Carrillo, que tem rasgado a defesa canarinha com facilidade.

45'. Intervalo em Alvalade.

44'. Centro de Cédric, tenso, Slimani cabeceou mas a bola bateu em Mano, no braço: protestos leoninos mas sem razão, a bola foi ao braço e não o contrário.

42'. Nani isolou Adrien mas este demorou demasiado tempo a rematar...Tavares encurtou distâncias e fez um carrinho salvador, que lance defensivo de Yohan Tavares!

40'. Mano agarrou Nani e impediu este de se desmarcar: cartão amarelo mostrado.

39'. Rúben Fernandes corta de cabeça e impede o cabeceamento de Maurício: canto perigoso por banda do Sporting.

36'. Boa tentativa de fuga de Mané, fura pela área mas perdeu o tempo de decisão e foi desarmado por Diogo Amado, corte limpo.

32'. Nani ganhou a bola depois de um passe interior de Carrillo, mas o remate do internacional luso foi para outra galáxia, má direcção no remate.

26'. Boa pressão do Sporting em todo o terreno, obrigando jogadores como Kuca ou Tozé a falharem no momento da decisão.

24'. O Estoril continua desorientado em termos tácticos, concedendo muitos espaços ao Sporting entre linhas.

20'. Gooooolooooo do Sporting!!! Tiro brutal de Adrien, de primeira e à entrada da área, aproveitando uma falha grave de Anderson, sem chances para Kieszek defender!!!

19'. Sobe o ritmo da partida, com as duas equipas a subirem no terreno e a tentarem cruzamentos tensos.

16'. Livre de Tozé, totalmente inconsequente, directo para as mãos de Rui Patrício.

14'. Centro de Emídio Rafael, Patrício antecipou-se a Kléber e agarrou com facilidade.

8'. Desconcentrada a equipa do Estoril, desconjuntada e sem pressão competente sobre o Sporting.

7'. Grande tiro de Carrillo, excelente defesa de Kieszek, sacudiu para canto, bela defesa! Mal o Estoril na cobertura e na pressão ao Sporting.

4'. Nani caiu perto da área devido a um corte da defesa estorilista, o extremo ficou a protestar e levou cartão amarelo.

1'. Roda a bola em Alvalade, com muitos aplausos para Nani e Marco Silva.

Apito inicial

17:55. Montero fica no banco em detrimento de Slimani, confirmando-se as entradas de Nani e Jefferson no onze titular do Sporting. No Estoril, nenhuma surpresa.

17:45. Formação inicial do Estoril: Kieszek, Mano, Emídio Rafael, Yohan Tavares, Rúben Fernandes, Diogo Amado, Anderson, Sebá, Kuca, Tozé, Kléber

17:45. Formação inicial do Sporting: Patrício, Cédric, Paulo Oliveira, Maurício, Jefferson, Nani, Adrien, William Carvalho, Carrillo, Mané, Slimani

17:20. Vágner e Arthuro ficaram de força da convocatória do Estoril, por se encontrarem lesionados. O Estoril apostará na defesa compacta e nas rápidas saídas para o contra-ataque, onde Sebá, Kuca e Balboa podem fazer a diferença. Kléber será o avançado de eleição para a partida enquanto Diogo Amado capitaneará o meio-campo.

16:45. Nani, que se lesionou na partida contra o Boavista, para a Liga, estará de regresso ao onze titular, totalmente recuperado que está da lesão que o afastou dos relvados e que o impediu de ajudar o Sporting na deslocação a Stamford Bridge. O internacional deverá saltar para o onze titular, assim como Jefferson, também recuperado de lesão. Mané também será titular, assim como Montero.

Nani regressa (Foto via: O Observador)

16:00. «Não espero nenhuma facilidade, espero um jogo muito mais complicado, e uma equipa muito bem orientada, mas não há impossíveis», declarou José Couceiro sobre o momento actual da estrutura leonina. «Espero um bom jogo, entre duas equipas que têm apostado em ganhar jogos, em vez de tentar não os perder», afirmou, desvalorizando o regresso da ameaça Nani à competição.

José Couceiro orienta o Estoril (Foto: ASF)

15:50. «Vai ser um jogo muito difícil, por isso o apoio deles será muito importante. Teremos de ganhar o jogo, e de certeza que, com uma boa moldura humana, com adeptos exigentes e a prestar um apoio fantástico, seremos mais fortes», declarou Marco Silva no rescaldo da partida contra o Vitória SC, antevendo um embate difícil contra o Estoril.

15:40. A adensar o mau-estar entre treinador e presidente está a classificação do Sporting: a dez pontos do rival Benfica, líder do campeonato, o clube de Alvalade não pode perder mais pontos para não deitar, por completo, o sonho do título por terra. Marco Silva está mais pressionado que nunca, sabendo de antemão que o antagonismo que vive com a direcção em nada o beneficiará.

15:30. Este jogo marca o regresso da Liga mas também será a primeira partida da prova desde que a polémica cisão entre o treinador e o presidente ocorreu de modo público e indesmentível. Bruno de Carvalho e Marco Silva voltaram costas e a demissão do técnico esteve em cima da mesa, com o ambiente entre ambos a ser corrosivo e tenso - Marco Silva estará prestes a sair do clube mas a direcção nada confirma.

Foto: Álvaro Isidoro/Global Imagens

15:15. Marco Silva conduziu o Estoril a duas vitórias diante do Sporting, uma em casa, por 3-1 (golos de Jefferson, Steven Vitória e Carlos Eduardo) e outra em pleno estádio de Alvalade, por 0-1, com um tento de Evandro, marcado de grande penalidade. Esta partida teve lugar na Liga 2013/2014 e foi o último embate entre as duas formações.

15:00. O Sporting não vence o Estoril desde 2005 em jogos para a Liga portuguesa, ano em que bateu com facilidade a oposição «canarinha» por 4-0, com golos de Marius Niculae, Rochemback e Liédson (2). Desde então, o Estoril venceu duas partidas e empatou outras duas, mantendo um registo invencível sempre que, com Marco Silva ao leme, defrontou o Sporting.

14:45. O jogo de hoje tem a curiosidade de colocar Marco Silva no outro lado da barricada, já que o treinador de 37 anos foi comandante das tropas do Estoril durante três temporadas, subindo de divisão e guiando o clube a duas excelentes e memoráveis classificações na Liga (4º e 5º classificado). Será a primeira vez que o treinador enfrenta a sua antiga equipa.

14:35. O Sporting mantém-se longe das derrotas desde a fraca exibição na cidade de Guimarães, na jornada 9. Nessa partida, os Leões perderam o único jogo na Liga. O Sporting vem de uma vitória forasteira de 0-1 na Madeira, contra o Nacional, golo de Mané. No último jogo de 2014, o Sporting bateu a equipa vimaranense por 0-2, em Guimarães, numa partida da Taça da Liga: os golos foram marcados por Héldon e Dramé.

14:25. O Estoril começou a temporada de modo titubeante mas tem vindo a registar significativas melhorias nas exibições e resultados: a equipa «canarinha» não perde um jogo para a Primeira Liga desde a derrota caseira frente ao Benfica, por 2-3, na jornada 6. Diogo Amado e Kléber marcaram os golos do Estoril, que esteve a perder por 0-2 e ainda foi capaz de empatar momentaneamente.

14:10. O Sporting ainda não perdeu nenhum jogo em Alvalade, para a Liga, mas o seu percurso em casa não tem sido positivo: quatro empates registados num total de sete jogos em Alvalade mostram que o Sporting tem dificuldades em vencer perante os seus adeptos. Mas o registo forasteiro do Estoril é também fraco: a equipa de José Couceiro apenas venceu uma partida das sete jogadas fora de casa.

13:50. O Sporting está na quinta colocação da Liga, com 26 golos marcados e 12 tentos sofridos, enquanto o Estoril segue na décima posição, com 18 pontos, fruto de 18 golos marcados e 21 concedidos, sendo a pior defesa dos primeiros onze classificados. O Sporting segue como terceiro melhor ataque do campeonato, contando apenas uma derrota na Primeira Liga, contando o Estoril com 4.

13:35. Sejam bem-vindos à transmissão do jogo Sporting x Estoril, partida que contará para a 15ª jornada da Primeira Liga portuguesa. O Sporting recebe às 18 horas o Estoril, no estádio Alvalade XXI, em pleno período conturbado - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo, e grátis.