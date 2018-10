Gil Vicente x Porto na Primeira Liga

Domínio completo do lado azul e branco. O FC Porto venceu o Gil Vicente por 5-1 num jogo onde a equipa de Lopetegui demorou a aparecer. Grande partida por parte dos pupilos de Lopetegui. O FC Porto fica, à condição com menos 3 pontos da Lideranç. Da nossa parte foi tudo, muito obrigada pela companhia!

FINAL DO JOGO

2 minutos de compensação

90' Expulsão de Alex Sandro por acumulação de amarelos.

89' O FC Porto domina por completo a partida.

Fechado o resultado? Mentira está um Jackson em campo! Grande golo do colombiano!

86' GOLOO DO PORTO!

81' Amarelo para Alex Sandro.

Depois de uma finta a Pek's, Oliver não teve meias medidas e bateu Adriano. O resultado parece fechado agora.

79' GOLOOOOOOOO DO PORTO!

Depois de um passe de Caetano, Vítor Gonçalves bateu Fabiano e reduziu a vantagem para 2 bolas!

76' GOLOOOOOO DO GIL VICENTE!

75' Sai Simy entra Avto no Gil Vicente.

74' Sai Brahimi entra Quintero, sai Herrera entra Adrian Lopez no FC Porto

É o 3-0 do FC Porto. Depois de um cruzamento de Danilo, Brahimi Rematou forte e não deu hipóteses a Adriano!

70' GOLOOOOOOOOOO DO PORTO!

67' O FC Porto vai controlando a partida.

65' Remate muito forte de Brahimi, saiu ao lado da baliza de Adriano.

61' Sai Diogo Viana entra Caetano no Gil Vicente.

60' Danilo voltou a procurar o golo, mas a bola sai ao lado.

Depois de um cruzamento de Oliver, Adriano ainda defendeu, mas na recarga Indi faz o segundo golo para o FC Porto, de calcanhar!

55' GOLOOOOO DO PORTO!

54' Cartão amarelo para Diogo Viana por má atitude.

52' Jackson tentou, mas atira por cima da baliza de Adriano. O colombiano nunca marcou no Estádio Cidade de Barcelos.

51' Sai Tello entra Quaresma no FC Porto.

50' Oliver rematou forte, mas a bola foi ao poste.

Ricardo Quaresma é chamado ao banco. Está prestes a entrar no jogo.

47' Diogo Viana tenta surpreender Fabiano, mas atira muito por cima.

45' Sai Paulinho entra Vitor Gonçalves no Gil Vicente.

Segunda parte

21:05. O FC Porto demorou a acordar, mas a verdade é que a partir dos 20 minutos o Gil Vicente não mais apareceu em campo. Gil que até teve a primeira oportunidade de golo da partida logo aos dois minutos por Paulinho, mas a verdade é que ao intervalo vale a BOMBA de Casemiro apontada ao minuto 36 com o chapéu a Adriano Facchini. Destaque ainda para a expulsão de Jander por acumulação de amarelos aos 38 minutos, o que deixa a equipa de José Mota a jogar com 10 ao longo de to o segundo tempo. Já voltamos!

Intervalo

2 minutos de compensação.

O Gil Vicente jogará mais de metade da partida com dez elementos em campo.

38' Expulsão de Jander por acumulação de amarelos.

BOMBA de Casemiro à entrada da área deu o primeiro golo da partida e de chapéu! O FC Porto ganha agora por 0-1.

36' GOLOOOOOOOO DO PORTO!

34' Alex Sandro tentou surpreender Adriano de calcanhar, mas a boa organização defensiva da equipa da casa não deu o golo ao homem do Porto.

33' Alex Sandro fez o passe certo para Herrera, mas a pontaria do mexicano parece não estar afinada esta noite, a bola voltou a sair por cima.

30' Jackson aproveitou o passe de Oliver e tentou o chapéu, mas a experiência de Adriano levou a melhor.

30' Remate de Tello, mas bola fácil para Adriano.

26' Grande cruzamento de Brahimi, mas cortou a defesa gilista. Passou o perigo, mas o Porto está a crescer em campo, e a olhos vistos.

24' Boa combinação de Jackson e de Herrera, mas a bola saiu por cima, o remate do médio portista foi muito forte. O FC Porto acordou para o jogo!

22' Remate forte de Herrera, ao lado da baliza do Gil Vicente.

22' O FC Porto começou agora a pegar no jogo e José Mota muito reclamou com Diogo Viana para prestar o devido apoio à defesa.

19' Cartão amarelo para Jander por protestos.

17' Os 25 pontos que separam o 2º do último lugar da tabela, não se têm notado em campo. O Gil Vicente entrou com fome de golos, já o FC Porto conta até agora com apenas um remate ao lado da baliza de Adriano.

14' Primeiro remate do FC Porto na partida, mas foi ao lado. Muitas dificuldades criadas pela equipa da casa têm desconcentrado os jogadores de Lopetegui.

12' O FC Porto ainda não conseguiu agarrar no jogo.

9' O erro de Casemiro na saída de bola deu a oportunidade de Simy fugir, mas o gilista demorou muito tempo e permitiu o corte de Maicon.

7' O estado do relvado, que tanto preocupou Lopetegui, tem estado a criar dificuldades aos azuis e brancos.

4' O Gil Vicente vai insistindo no ataque, obrigando o FC Porto a jogar à defesa.

2' À BARRA! Depois de um cruzamento de Diogo Viana, Paulinho cabeceou e a bola bateu no ferro.

1' Primeira possibilidade da partida a pertencer ao FC Porto, mas Tello chegou atrasado. Agarrou Adriano.

APITO INICIAL

19:45. ONZE INICIAL DO GIL VICENTE: Adriano Facchini; Gabriel, Pek’s, Enza-Yamissi e Evaldo; João Vilela e Luís Silva; Diogo Viana, Paulinho e Jander; Simy

19:40. Aquecem as três equipas em campo.

19:36. Já aquecem os guarda-redes.

19:20. No banco: Andrés Fernandez, Marcano, Evandro, Quintero, Adrian, Quaresma e Aboubakar.

19:18. ONZE INICIAL DO FC PORTO: Fabiano, Danilo, Maicon, Indi, Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Oliver Torres, Tello, Jackson e Brahimi.

19:16. Já temos onze do FC Porto!

19:05. Do lado do FC Porto é esperado que Lopetegui não faça grandes alterações face ao último onze utilizado, no entanto Ricardo Quaresma poderá começar o jogo no banco.

19:00. No que aos onzes prováveis para esta noite diz respeito, do lado do Gil Vicente é esperada uma equipa algo diferente face à que foi utilizada na visita ao Benfica, ainda assim é esperado que José Mota, face ao despedimento de César Peixoto coloque Luís Silva no Onze inicial.

18:50. Para o jogo desta noite, Julen Lopetegui só não poderá contar com a presença do lesionado Ruben Neves. Do lado do Gil Vicente, José Mota tem o plantel todo disponível para o jogo desta noite.

18:45. Já José Mota reconhece o favoritismo dos azuis e brancos, mas garante que a equipa do Gil Vicente quer fazer muito mais que boa figura no jogo desta noite «As possibilidades são as de um jogo de futebol. Sabemos que o FC Porto é favorito mas as possibilidades existem. Temos de ser uma equipa forte, com imaginação, que contrarie o poderio do FC Porto. Se conseguirmos intranquilizar o adversário, com certeza que o adversário também se vai ter de preocupar com o Gil Vicente».

18:35. Sobre o jogo desta noite, ambos os treinadores são consensuais no que diz respeito à dificuldade da partida. Julen Lopetegui, na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida, deu a entender isso mesmo «O Gil Vicente é melhor equipa do que a classificação mostra, não tenho nenhuma dúvida. Espero uma equipa difícil, que melhorou muito nos últimos jogos, que quase não sofreu golos e que nos vai tentar causar dificuldades. Está num dos melhores momentos da temporada. É um adversário que nos colocará dificuldades e mais ainda no seu campo. É uma equipa agressiva, com um bom processo defensivo. A exibição do Gil Vicente contra o Benfica foi mais do que interesse e podia mesmo ter pontuado».

18:10. No último jogo realizado para o campeonato português, os azuis e brancos voltaram a vencer a equipa da Cidade de Barcelos, desta vez por 2-1. Os golos de Silvestre Varela aos 18 e aos 53 minutos ditaram o resultado final da partida realizada em Fevereiro de 2014. Do lado do Gil Vicente, o único golo da partida foi apontado por Hugo Vieira que bateu Helton aos 55 minutos de jogo.

17:50. No que ao histórico de confrontos diz respeito, o FC Porto segue na frente: em 39 jogos realizados entre as duas equipas, os azuis e brancos venceram 31 partidas, concederam 4 empates e o Gil Vicente levou os 3 pontos por 4 vezes. A jogar em casa, o Gil Vicente apenas venceu a equipa de Julen Lopetegui por 4 vezes nos 19 encontros realizados. No que toca aos golos sofridos - golos marcados, o FC Porto está novamente à frente da formação gilista, nos 39 jogos, os Dragões marcaram mais de 80 golos, tendo sofrido apenas 25 tentos.

17:25. Já o Gil Vicente chega ao jogo desta noite triste com a sua falta de sorte. Os gilistas ocupam o último lugar da tabela classificativa com apenas 6 pontos e nenhuma vitória. A equipa de José Mota tem mais de 23 golos sofridos em 14 jogos e apenas 8 marcados. Vitórias precisam-se e o técnico da equipa de Barcelos sabe que o FC Porto vai criar muitas dificuldades.

17:10. 25 pontos separam o FC Porto do Gil Vicente. Actualmente no segundo lugar da tabela classificativa, os Dragões têm seguido no Campeonato praticamente imparáveis contando apenas com uma derrota até à data, aplicada no Clássico com o Benfica com os dois golos de Lima que deram uma vantagem e 6 pontos aos encarnados na liderança da Primeira Liga. Nas contas dos Dragões, destaque ainda para os 4 empates concedidos e para as 9 vitórias. O FC Porto conta ainda com o melhor marcador da Primeira Liga: Jackson Martinez já apontou 11 golos esta época. Os azuis e brancos contam ainda com um empate com o SL Benfica no número de golos marcados e sofridos nos 14 jogos já realizados: 31-7.

16:55. Já os Gilistas recebem os azuis e brancos depois de uma visita a Lisboa ao Estádio da Luz. Num jogo mais equilibrado do que seria suposto entre o primeiro e último classificado da Primeira Liga, Maxi Pereira foi o autor do único golo a partida que garantiu os 3 pontos ao actual Campeão Nacional. Um jogo com um resultado injusto para a equipa de José Mota, dado que o único tento da partida, partiu de uma posição ilegal de um dos homens da equipa de Jorge Jesus.

16:40. Depois de dois jogos seguidos no Estádio do Dragão o FC Porto regressa assim ao palco da Liga principal do futebol português. Recordemos que na última jornada em casa, os azuis e brancos venceram a equipa de Domingos Paciência com 4 tentos na baliza contrária. Um jogo onde Ricardo Quaresma regressou à titularidade e abriu o marcador logo aos 22 minutos na conversão de uma grande penalidade, aos 26' foi a vez de Jackson Martinez aumentar a vantagem no marcador e só perto dos 90 minutos é que os adeptos conseguiram ver a goleada. Aos 88 foi a vez de Brahimi espalhar a magia e, numa altura em que os sadinos ficaram reduzidos a dez unidades, já em tempo de descontos foi a vez de Danilo fazer o resultado final.

16:20. Este é o jogo que marca o regresso das duas equipas à Primeira Liga depois da pausa do Natal. O FC Porto vem de uma vitória clara frente ao Vitória de Setúbal por 4-0 no Dragão. Já o Gil Vicente, último classificado da Primeira Liga, vem de mais uma derrota, frente ao Benfica no Estádio da Luz por 1-0.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do minuto a minuto do jogo, , da 15ª jornada da Primeira Liga, Gil Vicente x FC Porto . A partida terá início às 20:30 horas, no Estádio do Dragão. Siga com Vavel Portugal todas as incidências do jogo, grátis .