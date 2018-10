O grande jogo da 17ª jornada da liga BBVA: Valência x Real Madrid

No Mestalla, estádio do Valência, teremos o grande jogo da jornada 17 da Liga BBVA. No domingo pelas 16 horas o Valência vai tentar recuperar dos oito pontos de atraso que tem para o Real Madrid. Em jogos para a liga, a equipa «Che», em casa, venceu 33 jogos, empatou 21 e perdeu 25. A última vitória data (foi no Mestalla) de 2009 em que Juan Mata, David Silva e Rubén Baraja conseguiram um resultado de 3-0 perante o Real.

O ano passado os «Merengues» venceram por 3-2 com um golo de Jesé ao minuto 81. Do lado valenciano teremos o treinador Nuno Espirito Santo, os jogadores João Cancelo, André Gomes, Enzo Pérez e Rodrigo todos ex-Benfica, Rúben Vezo que jogou no Vitória de Setúbal e Nicolas Otamendi que esteve no FC Porto. No Real Madrid temos Cristiano Ronaldo, Pepe, Fábio Coentrão que são internacionais por Portugal e jogadores de alto gabarito. Além do colmbiano James Rodríguez que actuou pelo Porto.

Soufiane Feghouli, internacional argelino que adiou a sua concentração para o CAN para jogar contra o Real, afirma, «se o Real Madrid é favorito? Não há dúvidas já que vem de 22 vitórias consecutivas. É um jogo muito importante para a equipa e quero dar o máximo em campo. Vamos dar o máximo para ganhar e dar uma alegria aos nossos adeptos».

O Argentino Enzo Pérez, que se transferiu do Benfica à dias, afirmou que «gostaria de jogar estou preparado, por estar aqui há pouco tempo seria algo muito bom. Se a estreia vier com golos muito melhor. O importante não é quem marque mas sim que a equipa ganhe e consiga os três pontos. Claro que se pode ganhar ao Real Madrid, tem grandes jogadores e uma grande equipa mas dentro do terreno de jogo somos onze contra onze». O jornal Superdeporte, desportivo de Valência, afirma que Enzo será titular num meio campo com o portugues André Gomes e Dani Parejo.

Mario Kempes, antiga glória do Valência, disse, no site do jornal Marca, diário madrileno, «creio que vai a ser uma partida muito interessante. Agora mesmo o Real Madrid parte com vantajem, mas também é certo que o Valencia está a passar por um bom momento. Está a jogar muito bem, aposto neles».

Carlo Ancelotti, treinador do Real, não poderá contar com Modric que está lesionado e estão em dúvida para o jogo Marcelo e Sergio Ramos com problemas fisicos. Nuno Espirto Santo tem Javi Fuego, médio, castigado devido a acumulação de amarelos.