Penafiel x Benfica na Primeira Liga

Jonas e Jardel marcaram na segunda parte já dentro do quarto de hora final, numa altura em que os da casa já jogavam com dez por expulsão de Tony. No lado do Benfica, o lateral direito Maxi Pereira viu o quinto amarelo que o deixa de fora do próximo encontro em casa, frente ao Vitória Guimarães.

Triunfo tranquilo do Benfica que assim continua com seis pontos de avanço sobre o FC Porto. O Penafiel pouco ou nenhum trabalho deu aos encarnados que acabam por de forma justa e natural os vencedores.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DO BENFICA POR 0-3 SOBRE O PENAFIEL!

90' Substituição no Benfica, saiu Lima e entra Gonçalo Guedes.

89' Dupla substituição no Benfica, saíram Jonas e Ola John e entraram Sulejmani e Derley.

88' GOOOLLLOOO DO BENFICA! Canto de Gaitàn e Jardel sozinho de cabeça bate Coelho.

85' Remate de Ola John que não passa longe do poste de Coelho.

81' Alteração no Penafiel, saiu Rabiola e entrou Guedes.

80' Dez minutos para o fim com o Benfica a "matar" o jogo perante um Penafiel que apareceu melhor no segundo tempo, mas a expulsão de Tony foi um rude golpe na equipa.

78' GOOLLLOOO DO BENFICA! Cruzamento de Maxi Pereira e Jonas só tem de encostar.

73' Cartão amarelo para Romeu Ribeiro por falta sobre André Almeida.

71' Na marcação do livre João Martins atira para as mãos de Júlio César.

70' Cartão amarelo para Maxi Pereira por empurrar Rabiola.

68' Talisca arrisca de longe, mas a bola fica nas mãos de Coelho.

67' Alteração no Penafiel, saiu Aldaír e entra Dani.

65' Tony vê o segundo amarelo e respectivo vermelho por agarrar André Almeida, Penafiel reduzido a dez.

61' Jardel tentou de calcanhar mas a bola saiu por cima da baliza.

52' Remate fraco de Gaitàn para defesa segura de Coelho.

49' Golo bem anulado ao Penafiel! Rabiola na altura do cruzamento estava adiantado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O PENAFIEL!

Veremos se a formação da casa consegue criar mais perigo na etapa complementar ou se por seu turno o Benfica vai aumentar a vantagem.

O guardião Coelho quase ofereceu o golo a Jonas após largar a bola num cruzamento de Ola John (tem sido o mais lutador), mas ainda foi a tempo de emendar o erro. O guarda-redes do Penafial já nada conseguiu fazer para evitar o golo de Talisca, servido por Lima depois de um bom passe de Gaitàn.

Primeira parte de muita luta e pouco futebol, com o Benfica a marcar na primeira ocasião criada por si. O Penafiel defende bem, mas pouco ou nada ataca, mostrando grandes dificuldades para conseguir chegar perto da baliza encarnada.

INTERVALO DO JOGO! O BENFICA VENCE POR 0-1 O PENAFIEL!

45+1'. Remate de Gaitàn por cima da baliza.

44'. Alteração no Penafiel, saiu Quiñones e entra Mbala.

37'. GOOOLLLOOO DO BENFICA! Passe de Gaitàn para Lima, este desvia de Coelho e depois serve Talisca que só tem de empurrar.

30'. Cartão amarelo para Talisca por agarrar Quiñones.

23'. Cartão amarelo para Tony por derrubar Lima.

21'. Que falha de Coelho!!! Ola John cruza o guarda-redes larga a bola e depois já no chão com a mão evita o golo de Jonas.

17'. Talisca bateu directo, mas por cima da trave de Coelho.

16'. Cartão amarelo para Rafa por rasteirar Lima, livre frontal e perigoso a favorecer o Benfica.

15'. Quinze minutos de encontro com o Penafiel bem organizado a conseguir ter bola e a não permitir grandes espaços ao Benfica. Os encarnados tentam colocar em prática o seu futebol, com o esférico a circular pelo meio do terreno.

7'. Primeiro remate do jogo é do Penafiel, o lateral direito Tony atirar de longe e muito torto.

INÍCIO DO ENCONTRO SAIU O BENFICA!

19:12. Entram as equipas no relvado, com o Estádio 25 de Abril cheio.

19:03. Os jogadores regressam agora aos balneários, daqui a pouco será dado o pontapé de saída no encontro.

18:55. As duas equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio 25 de Abril.

18:52. Jorge Jesus tem no banco de suplentes, Artur, Sulejmani, Derley, Pizzi, Sílvio, Gonçalo Guedes e César.

18:50. No banco de suplentes do Penafiel vão sentar-se, Tiago Rocha, Guedes, Paulo Grilo, Bruninho, Dani, Nelson Lenho e Mbala.

18:47. O Benfica joga com Júlio César na baliza, na defesa Maxi Pereira, Jardel, Lisandro e André Almeida, no meio-campo, Cristante, Talisca, Ola John e Gaitàn e na frente Jonas e Lima.

18:45. O Penafiel vai alinhar com Coelho na baliza, a defesa com Tony, Ferreira, Bura e Vítor Bruno, no meio-campo Rafa, Romeu Ribeiro e João Martins e no ataque Rabiola, Aldaír e Quiñones.

18:35. Onzes prováveis do Penafiel x Benfica:

18:20. Luisão, Salvio e Eliseu são baixas no Benfica, todos a contas com lesões. O Penafiel também tem baixas de vulto: André Fontes e Pedro Ribeiro estão castigados, João Pedro e Rui Miguel recuperam ainda de lesões e o internacional iraniano Haghighi está ao serviço da sua selecção.

18:15. «Queremos começar 2015 com uma vitória, com respeito pelo adversário, sabendo que, tradicionalmente, o estádio do Penafiel é um campo difícil. Contra o Benfica, os níveis de motivação e concentração estão sempre em alta, o que dificulta ainda mais» afirmou Jorge Jesus na antevisão do jogo de hoje.

18:00. «O Benfica tem alternativas para substituir Enzo porque tem um plantel com qualidade e o treinador já tem essa situação preparada. É uma situação que não me diz respeito, tomara eu ter esse tipo de dores de cabeça», realçou Rui Quinta na antevisão da partida, aassegurando que «os jogadores vão transcender-se, fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado».

17:45. A última vez que Benfica e Penafiel cruzaram caminhos foi na temporada passada, no contexto da Taça de Portugal. Nos quartos-de-final da prova, o Benfica deslocou-se a Penafiel para bater os da casa por 0-1 com um golo do extremo sérvio Miralem Sulejmani.

17:30. No último Penafiel x Benfica disputado no âmbito da Liga, o Benfica bateu os durienses, decorria o ano de 2005. O Benfica venceu a partida com um resultado de 3-1 onde o herói do jogo foi o avançado Nuno Gomes, que apontou dois golos.

17:15. O Benfica vem de uma vitória difícil diante do Gil Vicente, no Estádio da Luz, com um golo solitário de Gaitán. As águias, que jogaram para a Taça da Liga e bateram o Nacional da Madeira também por 1-0 na Luz (golo de Jonas), farão o seu primeiro jogo da Liga sem Enzo Pérez, transferido para o Valência.

17:00. O Penafiel ainda não registou nenhum empate em casa para a Primeira Liga, enquanto que o Benfica nunca empatou em partidas jogadas fora de casa, o que torna o empate um resultado teoricamente pouco provável neste Penafiel x Benfica.

16:45. O Penafiel vem de três jornadas sem perder, a sua melhor forma na Liga, feita de duas vitórias consecutivas e um empate: os durienses bateram o Nacional da Madeira (2-1) após derrotarem o Arouca (0-1), naquele que foi o seu primeiro triunfo forasteiro da edição 2014/2015 da Primeira Liga.

16:30. O Benfica tem o ataque mais produtivo da prova nos jogos fora, tendo marcado 16 dos seus 31 golos em partidas fora de casa, enquanto que o Penafiel possui a pior defesa do campeonato em jogos caseiros, tendo sofrido até agora 17 golos no Municipal 25 Abril. Conjugação perfeita para realçar o favoritismo dos encarnados na partida de hoje, em Penafiel.

16:20. O Penafiel, que já vai no seu segundo treinador da temporada (Rui Quinta sucedeu a Ricardo Chéu), tenta lutar para fugir aos lugares de despromoção mas as dificuldades do plantel são óbvias: trata-se da segunda pior defesa do campeonato, com 27 golos sofridos, mais vinte que o líder Benfica, dono da melhor defesa da prova.

15:55. O Benfica conta com uma série de seis vitórias consecutivas desde que perdeu em Braga, por 2-1, na passagem da oitava jornada: uma resposta cabal ao desaire na Pedreira, num trilho de seis jogos em que até o rival FC Porto ficou pelo caminho (Lima bisou no Dragão na jornada treze).

15:45. O Benfica segue como líder incontestado e apenas perdeu por uma vez na Primeira Liga, enquanto o Penafiel conta com nove derrotas e apenas venceu em três ocasiões, estando actualmente na décima quinta posição da tabela, com escassos 11 pontos.

15:30. Seja bem-vindo à transmissão da partida Penafiel x Benfica, a contar para a 15ª jornada da Primeira Liga portuguesa. Siga em Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo, no Municipal 25 de Abril, , grátis, o melhor futebol português.