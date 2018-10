«Marco Silva vai continuar no Sporting», Bruno de Carvalho

«Nos últimos dias, muitas têm sido as notícias sobre o nosso clube que só aproveitam os nossos rivais. Foi por isso que vim aqui no Natal desmentir as notícias que davam conta da saída do nosso treinador Marco Silva, por despedimento. Reitero: Marco Silva foi escolha minha e vai continuar a ser o treinador do Sporting. Queremos vencer, como o Marco Silva, e espero que possamos estar todos em clima de festa, a apoiar a equipa e a celebrar a primeira vitória do ano», referiu ontem Bruno de Carvalho à Sporting TV.

O presidente leonino não se esqueceu de deixar uma resposta, ainda que sem nomear directamente o destinatário, a José Eduardo, sobre as últimas declarações proferidas pelo mesmo. «Por parte do Sporting Clube de Portugal não há qualquer tipo de equívoco: só estão mandatados para exprimir as suas posições os membros dos órgãos sociais, nos termos do mandado que lhes foi conferido», sublinhou.