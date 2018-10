Deportivo: Ivan Cavaleiro marcou golo da vitória ante o Athletic

No seu décimo sétimo jogo da Liga BBVA, o Deportivo, clube galego que alberga três portugueses, alcançou na cidade da Corunha a sua quarta vitória na liga, escapando, ainda que à condição, aos lugares de despromoção, cortesia de Ivan Cavaleiro.

O extremo português, emprestado pelo Benfica, desmarcou-se dentro da área do Athletic Bilbao e marcou o único golo da partida, décimo quarto tento do Deportivo da Corunha em todo o campeonato nacional. É o segundo golo do extremo de 21 anos na Liga espanhola.

A partida, jogada no Riazor, contou com a presença do defesa esquerdo Luisinho, ex-Benfica, e com a entrada, perto do fim, do internacional luso Hélder Postiga. Diogo Salomão, outro luso em terras galegas, não entrou no jogo.

O Depor soma agora 16 pontos e situa-se na décima quinta posição, à condição.