Marek Cech volta a Portugal para reforçar o Boavista

Portugal não é um país novo para a mais recente contratação do Boavista. Entre 2005 e 2008 Marek Cech vestiu as cores do FC Porto, onde foi campeão por três vezes, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça mas nunca consegui-se afirmar totalmente nos dragões. Agora, a nova aventura do eslovaco em terras lusas será bem diferente visto que vai representar a outra equipa que tem sede no Porto, o Boavista.

A equipa de Petit, com garra e determinação, tem fugido aos lugares que muitos diziam estar-lhes destinados, os de despormoção. No entanto o plantel ainda é curto e precisava de jogadores experientes, principalmente na defesa, para colmatar certas ausências e debilidades que ainda são bastante evidentes. Para isso, a Direcção do Boavista decidiu ir buscar o internacional eslovaco que na época passada actuou pelos italianos do Bolonha onde actuou com alguma regularidade, efectuando 13 jogos. Cech vai ter uma enorme importância, provavelmente assumindo a titularidade na lateral esquerda da defesa axadrezada não já no próximo jogo com o Nacional mas num futuro muito próximo.

O primeiro treino com praxe integrada

Depois de ter assinado contrato até ao final da época e de ter feito os exames médicos, ontem Marek Cech estreou-se no relvado sintético do Bessa onde foi o foco das atenções quer dos adeptos, pois o treino foi aberto, quer dos companheiros que não pouparam o experiente eslovaco das habituais integrações de praxe na equipa. Cech vai agora recuperar a forma depois de ter estado parado durante a primeira metade da época e ajudar o Boavista a alcançar os seus objectivos na Liga Portuguesa.