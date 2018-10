45.000 mil «colchoneros» na apresentação de Fernando Torres

Cerca de 45.000 mil adeptos do Atlético de Madrid estiveram hoje presentes no Vicente Calderón a fim de testemunharem o regresso oficial de Fernando Torres, jóia da formação «colchonera» que está de volta ao clube onde apontou 91 golos em 244 partidas oficiais entre os seus 17 e 24 anos de idade.

Com o Vicente Calderón praticamente lotado, os «hinchas» do Atleti saudaram novamente o agora camisola 19 da formação orientada por Diego Simeone.

«Antes era um miúdo de 24 anos, que percebeu com essa idade algo muito duro, que era que necessitava de sair do 'Atleti' para que o clube pudesse crescer e eu pudesse crescer. Talvez tenha sido o momento mais duro da minha carreira. O tempo deu-nos razão, o clube foi crescendo, contruiu uma equipa sólida, e eu, por minha parte, também consegui os títulos que procurava, ainda que sempre me faltasse algo. Quero ganhá-los aqui, representando estes valores. Ainda me faltam ganhar muitas coisas e tentarei fazê-lo aqui. Oxalá o consiga.» - referiu Fernando Torres em declarações à comunicação social, antes de se apresentar diante dos seus 45.000 fãs.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, não escondeu o entusiasmo pelo regresso de «El Niño», bem como o amor do último pelo clube da sua formação:

«Hoje não é um dia qualquer, é um dia muito importante para todos os atléticos. Fernando Torres volta a casa sete anos depois. Torres sempre levou a bandeira do clube em momentos muito complicados.» - frisou à comunicação social.

Ainda que jogadores como David Villa, Mario Mandžukić e Antoine Griezmann, tenham atraído milhares de adeptos «rojiblancos» ao Vicente Calderón aquando as suas respectivas apresentações, a de Fernando Torres, registada este domingo, ficará para a posterioridade como tendo sido a mais numerosa e apoteótica da histórica do Atlético de Madrid.