Benfica: Avenida Eusébio da Silva Ferreira inaugurada em Lisboa

Eusébio da Silva Ferreira faleceu no dia 5 de Janeiro de 2013 e, um ano depois, a Câmara Municipal de Lisboa homenageou o mítico jogador do Benfica, dando o seu nome ao troço da Segunda Circular, adjacente ao Estádio da Luz: passar-se-á a chamar Avenida Eusébio da Silva Ferreira.

A cerimónia contou ontem com a presença do actual presidente da Câmara lisboeta, António Costa, e com a figura máxima da estrutura directiva das águias, Luis Filipe Vieira.

«Lisboa celebra hoje na vida de Eusébio, cujo desaparecimento tanto nos emocionou há um ano. Quero destacar a rapidez invulgar para cumprir o processo que permitiu que Eusébio possa fazer parte de Lisboa. Eusébio era uma personalidade que gerava consenso na sociedade e foi, indiscutivelmente, uma das grandes figuras do século XX português», declarou António Costa.

«Faz hoje um ano da morte física de Eusébio. Só morrem aqueles que não deixam marcas...Eusébio deixou uma marca única. Ganhou em vida o direito à eternidade», afirmou o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira.