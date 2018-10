Jaime Pacheco abandonou o Zamalek, rescindindo contratualmente com o clube egípcio, alegando para isso justa causa. O diário desportivo «Record» avançou com a notícia no passado dia 2 de Janeiro.

O treinador português, que já se sagrou campeão nacional pelo Boavista, abraçou o projecto do Zamalek em Outubro de 2013, mas o seu exercício técnico apenas durou três meses.

A relação tremida e imprevisível com o presidente do clube, Mansur, deverá estar na base da saída de Jaime Pacheco do clube.