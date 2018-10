Sporting x Famalição na Taça de Portugal

Apito final

90+2'. Fim do jogo, vitória expectável por 4-0 no reduto leonino.

90'. Dois minutos de descontos.

87'. Contra-ataque leonino apenas contrariado pela coragem do guarda-redes Murta!

84'. A neblina adensa-se, cada vez existe menos visibilidade em Alvalade.

78'. Substituição na formação do Sporting: Entra Podence e sai Montero.

78'. Substituição na formação do Famalicão: Entra Chico Fernandes e sai Pedro Correia.

78'. Falta de Rosell sobre o brasileiro Mércio: cartão amarelo.

75'. Goooooloooooo do Sporting!!! Tanaka executou o centro e Montero encostou de modo tranquilo, excelente passe de construção feito por Rosell!!!

73'. Substituição na formação do Famalicão: Entra Daniel Marques e sai Jorge Miguel.

71'. Montero dribla com classe e desmarca Mané...este corre isolado, vai marcar com Murta pela frente apenas...mas falha de modo ridículo, Murta dificulta o remate de Mané e este depois atira de modo atabalhoado, para fora...

71'. Substituição na formação do Sporting: Entra Esgaio e sai Carrillo.

69'. Goooooolooooo do Sporting!!! Centro largo vindo da direita e o central Paulo Oliveira a subir ao segundo andar e, desmarcado, a cabecear para golo!!!

68'. Passe inteligente de Montero a descobrir o lesto peruano Carrillo, este foge e remata mas a bola sai por cima da barra.

63'. Conquista de bola por parte do Famalicão, perda de João Mário, remate a 20 metros mas Boeck defendeu com segurança.

61'. Substituição na formação do Sporting: Entra Rosell e sai William Carvalho.

60'. Tobias Figueiredo corta a bola no momento exacto, impedindo que o centro de Miguel encontrasse o avançado do Famalicão, Pedro Correia.

56'. Murta está com queixas e pede para sair ser assistido.

53'. Confusão na área do Famalicão, Tobias pega na bola fora de área e dispara com força...mas o remate saiu para as bancadas.

49'. Gooooolooooo do Sporting!!! Remate de João Mário à entrada área, a bola bateu nas pernas da muralha famalicense e enganou Murta!!!

46'. Roda de novo a bola, Famalicão com o esférico.

21:51. Jogo tranquilo para o favorito Sporting, que controla a partida e procura os caminhos do golo sem grande dificuldade, apesar da concentração e abnegação do Famalicão, que mostrou alguma qualidade no momento defensivo. Murta brilhou ao defender uma grande penalidade executada por Montero, mas o golo não demoraria: 35 minutos e toque subtil de Carrillo para o 1-0.

Intervalo

45'. Final da primeira parte, vence o Sporting com golo de Carrillo.

39'. Diogo Torres recebeu a bola na quina da área, rematou na diagonal mas sem qualquer direcção...

35'. Goooooloooo do Sporting!!! Golo de Carrillo, toque subtil de primeira após desmarcação do peruano, solicitado pelo passe longo de William!!!

33'. Jonathan fugiu pelo flanco canhoto, centrou picado para Carrillo...fraco cabeceamento do peruano, por cima da baliza.

29'. Montero avança para marcar...mas falha, que grande defesa de Murta, adivinhou o lado...mantém-se o nulo!!

29'. Castigo máximo para o Sporting, assinalada mão na bola de Palheiras! Cartão amarelo para o central.

27'. Boeck colocou-se em apuros perante a pressão do avançado do Famalicão...cuidado com o excesso de confiança...

25'. Sporting com dificuldades para desorientar a defesa estática do Famalicão.

19'. Centro vindo da esquerda, Montero colocou a cabeça à bola mas esta saiu para fora, sem perigo.

15'. Miguel Lopes centrou para a área, Palheiras corta o remate de Montero...João Mário remata na ressaca, ao lado!

7'. Carlos Mané ensaiou o remate, na carreira central de tiro, mas o remate não passou de uma rosca.

6'. Jogo bem dividido, boa atitude do Famalicão, que entrou com o pé direito no jogo.

3'. Famalicão em claro 4-4-2, esperando a iniciativa do Sporting.

1'. Sai o Sporting com a bola, roda a bola na Taça de Portugal!

Apito Inicial

20:50. Sporting a jogar com dois avançados, Fredy Montero e Tanaka, de modo a quebrar cedo a resistência do Famalicão, que tentará adiar ao máximo o golo leonino.

20:40. Formação inicial do Famalicão: Murta, Vilaça, Joel Monteiro, Diogo Torres, Pedro Correia, Mércio Silva, Palheiras, Medeiros, Vítor Lima, Éder Diego, Jorge Miguel

20:35. Formação inicial do Sporting: Boeck, Tobias Figueiredo, Paulo Oliveira, Jonathan Silva, Miguel Lopes, Mané, João Mário, Carrillo, Montero, Tanaka, William Carvalho

20:00. Podence figura nos convocados do Sporting, podendo alinhar a titular. Tobias Figueiredo, que alinhou na Taça da Liga, deverá ser titular no centro da defesa, enquanto Marcelo Boeck substituirá Patrício nas redes leoninas.

19:45. «Sabemos que vamos ter de defender mais do que o habitual, mas estamos preparados. Temos valores individuais e sabemos que podemos marcar a qualquer momento», afirmou o treinador do Famalicão, Daniel Ramos, antevendo muitas dificuldades mas não colocando de parte a ambição da vitória inesperada.

19:15. O Sporting viveu uma fase tremendamente atribulada, devido à cisão grave entre o presidente Bruno de Carvalho e o treinador Marco Silva, embora agora a situação pareça sanada, com as pazes a serem feitas antes da partida contra o Estoril, na 15ª jornada da Liga - o Sporting acabou por vencer, em Alvalade, com dilatados 3-0, golos de Slimani e Adrien (2).

19:00. No último embate para a Taça de Portugal jogado em Alvalade, o Sporting venceu por 2-0 também, decorria a temporada 1978/1979: Augusto inácio, actualmente director desportivo do clube leonino, marcou presença nessa partida, vestindo as cores do Leão.

18:45. Sporting e Famalicão encontraram-se por seis vezes no contexto da Taça de Portugal, saíndo o Sporting vencedor de todos os embates registados. Na última partida entre as duas formações, o Sporting saiu vencedor graças a dois golos forasteiros do holandês Ricky Van Wolfswinkel (0-2), na temporada 2011/2012.

18:30. O Famalicão poderá estar perante uma grande oportunidade de fazer História: caso bata o Sporting, os famalicenses igualarão a melhor participação na prova, que data de 1945/1946, quando atingiram as meias-finais da Taça de Portugal. Curiosamente, o Famalicão encontrou o Sporting nessa eliminatória, perdendo de modo estrondoso, no reduto leonino, por 11-0.

18:20. De recordar que o Sporting já esteve perto de vencer a Taça de Portugal nesta década, mas acabou por, contra todas as expectativas, perder a final contra a Académica, na temporada 2011/2012. Os «estudantes» venceram o Sporting com um golo madrugador do extremo Marinho - na partida alinharam Cédric Soares e Adrien, com as cores da Académica de Coimbra.

18:10. A última vez que o Sporting venceu a Taça de Portugal foi na temporada de 2007/2008, graças a um bis do avançado brasileiro Rodrigo Tiuí, já no prolongamento. O bis do brasileiro bateu o FC Porto e deu a Taça ao Leão, conseguindo assim o Sporting revalidar o título, já que na temporada anterior tinha já arrebatado a Taça, na final, contra o Belenenses.

17:55. O Famalicão eliminou em primeiro lugar o FC Ferreiras (fora) por 0-3, vencendo na eliminatória seguinte o Académico de Viseu por 1-2 (fora) e depois o Sporting Pombal, em casa, por 2-1. Numa das melhores exibições do percurso da Taça, o Famalicão bateu o Fafe por 4-0, em casa, com golos de Mércio Silva, Diogo Torres e Chico (2). Nos oitavos-de-final da Taça o Famalicão fez Taça, ao eliminar o Paços de Ferreira na Capital do Móvel, por 1-2, com golos de Diogo Torres e Ricardo (auto-golo).

17:40. Depois de eliminar o FC Porto e o Sp. Espinho (0-5 em Espinho com golos de João Mário, Capel, Montero (2) e Tanaka), o Sporting deslocou-se a Vizela para bater a formação local por 2-3, num jogo difícil onde Talocha, defesa do Vizela, foi protagonista. Os golos leoninos foram marcados por André Martins, Paulo Oliveira e Carlos Mané.

17:25. O Sporting começou a caminhada da Taça de Portugal frente ao FC Porto, no Dragão: os Leões bateram a oposição da casa por 1-3 com golos de Nani, Carrillo e Marcano (auto-golo), garantindo a passagem à fase seguinte e deixando pelo caminho um dos grandes candidatos a erguer o troféu. Com a queda do Benfica diante do SC Braga, nos oitavos-de-final, o Sporting é o candidato mais forte à vitória final na prova.

17:10. A partida colocará frente-a-frente o Sporting, candidato ao título da Primeira Liga, e o Famalicão, equipa que milita no Campeonato Nacional de Séniores, Série B. O favoritismo recai todo para o lado do Sporting, que hoje deverá apresentar uma formação titular bem diferente da que normalmente é utilizadas nas partidas do campeonato, dadas as abissais diferenças entre o poderio leonino e a equipa de Vila Nova de Famalicão.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Famalicão, partida referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal. A partida será disputada no Estádio Alvalade XXI, às 21 horas, siga com Vavel Portugal o minuto a minuto da festa da Taça, grátis .