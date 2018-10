Benfica empresta: Bebé de malas e bagagens para o Córdoba

Bebé está de partida para o Córdoba, da Liga BBVA espanhola, em regime de empréstimo. O jogador reforçou o Benfica no defeso de Verão de 2014, proveniente do Manchester United, mas nunca foi capaz de convencer Jorge Jesus a dar-lhe destaque na equipa principal.

O extremo falhou a afirmação no clube inglês, onde talentos como Cristiano Ronaldo ou Nani singraram, mas o Benfica voltou a abrir-lhe as portas dos grandes palcos. Apesar da oportunidade, Bebé não conseguiu entrar nos planos do onze encarnado, sendo remetido constantemente para o banco.

O jogador de 24 anos irá agora reforçar o clube espanhol Córdoba, onde milita, também por empréstimo, o avançado argelino Ghilas, do FC Porto. Bebé junta-se a Nélson Oliveira, outro dos emprestados dos encarnados, tal como Rúben Pinto (Paços de Ferreira), Lindelof e Hélder Costa (Gil Vicente).