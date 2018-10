Sporting x Famalicão: Impossível pensar na derrota leonina

Com tudo a seu favor na rota da final da prova rainha, o Sporting, grande favorito à conquista da Taça de Portugal, nem sequer pode pensar no cenário de eliminação, esta noite, contra o modesto Famalicão: sem Benfica nem Porto para dificultar a caminhada, os Leões jogam em casa e enfrentam uma ténue equipa proveniente do Campeonato Nacional de Séniores (Série B), antenvendo-se, portanto, uma vitória fácil do pelotão de Avalalade.

Sporting obrigado a ganhar

Às 21 horas o Leão irá rugir diante do frágil Famalicão que poucas hipóteses terá de fazer Taça e chocar a plateia leonina - agora navegando num novo mar de alguma tranquilidade, o Sporting goza de um favoritismo avassalador e apenas vê no SC Braga o mais perigoso obstáculo rumo à conquista da Taça de Portugal. Marco Silva deverá alterar o onze inicial, lançando Boeck e Tobias Figueiredo, mas outros menos utilizados deverão também ter a sua chance.

Nani, expulso na partida contra o Estoril, irá hoje cumprir um jogo de castigo, estando assim apto para defrontar o SC Braga, no próximo fim-de-semana, numa partida referente à 16ª jornada da Primeira Liga. O treinador leonino deverá aproveitar a menor valia técnica do oponente para rodar a equipa e poupar activos habitualmente titulares para o duelo, complicado, que o Sporting terá na Pedreira, reduto dos «guerreiros do Minho».

Famalicão sonha com regresso às meias, 70 anos depois

O Famalicão, embora parta numa clara posição de desconforto (joga no ambiente de Alvalade e goza pouquíssimas probabilidades de sucesso) terá em mente a ambição dos abnegados: ultrapassar esta noite o Sporting significará fazer História, já que o clube apenas por uma vez atingiu as meias-finais da Taça de Portugal, na temporada de 1945/1946. Ainda assim, a caminha dessa época ficou manchada pela escabrosa derrota na meia-final, precisamente às mãos do Sporting (11-0).

«Sabemos que vamos ter de defender mais do que o habitual, mas estamos preparados. Temos valores individuais e sabemos que podemos marcar a qualquer momento», anteviu Daniel Ramos, treinador do Famalicão, traçando o prognóstico da partida. Entre os destaques da temporada estão Mércio Silva (médio conta com 8 golos em 19 jogos) e Pedro Correia (avançado soma 7 golos em 18 duelos).

Este será o sétimo embate entre Sporting e Famalicão no contexto de Taça: até agora a balança pende, totalmente, para o lado do leão, que venceu as seis partidas. Na última jogatana entre as duas formações, o Sporting venceu, em Vila Nova de Famalicão, por 0-2, com golos do ido holandês Wolfswinkel. Na última eliminatória jogada em Alvalade, em 1978/1979, os Leões venceram por 2-0 (Augusto Inácio vestia a camisola leonina na altura).