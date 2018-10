Slimani abordado pelo West Ham

O avançado do Sporting, Islam Slimani, confirmou que, de facto, chegou até ele uma proposta do West Ham. No entanto, o jogador leonino preferiu ficar na equipa verde e branca com o objetivo de progredir, e afirma que esta decisão terá sido uma boa escolha, pois sente-se bem com a estabilidade que o clube lhe fornece. «É verdade que existiu uma oferta do West Ham, mas fiquei na minha equipa e fiz uma boa escolha. A estabilidade é positiva. Tenho de trabalhar mais para progredir e depois penso na saída.» diz o jogador do Sporting, em entrevista ao jornal Le Buteur.

Slimani afirma ainda que não vê a saída como algo iminente, apenas uma situação futura a pensar, pois por agora, o argelino está concentrado em ajudar a clube e acabar a época com, pelo menos, um título. «Estou concentrado em terminar a época na máxima força e conquistar um título, no mínimo. Depois se verá. Talvez no próximo ano.» afirma o argelino Slimani.

O jogador leonino parece, então, sentir-se bem na casa de Alvalade e, apesar de ter contrato até 2017 com a equipa leonina, não descarta a hipótese de prolongar o vínculo com o Sporting. No entanto, também não é descartada a hipótese de faturar por outra equipa, quem sabe, já no próximo ano.