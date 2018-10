No seguimento da terrível manhã fatídica deste dia 7 de Janeiro, onde a liberdade de pensamento e de expressão foi tolhida brutalmente, juntamente com a vida de doze pessoas (e vários feridos), o VAVEL Portugal quer deixar bem vincado o seu voto de solidariedade para com o jornal Charlie Hebdo e as respectivas condolências às familias e amigos das vítimas.

Repudiamos de modo acérrimo este tremendo e vil acto de censura, de violência castrante e terrorista, de uma indignidade absoluta que envergonha o ser humano e o seu legado. Contra a censura, contra a violência - física e psicológica - contra o fundamentalismo (de qualquer índole) e contra o medo, marcharemos, em paz, fazendo uso da pluralidade, da liberdade de expressão e do dever de informar, de analisar e opinar.

VAVEL Portugal é Charlie Hebdo/Nous Sommes Charlie Hebdo

A redacção