MVP da 17ª jornada da Liga BBVA

Os leitores on-line do jornal espanhol Marca votaram em Nicolas Otamendi para MVP da jornada 17 da liga BBVA com 314 votos e 31,7% dos votos. O ex-jogador do FC Porto distanciou-se grandemente do segundo classificado, o também antigo jogador do FC Porto Ghilas agora no Córdoba que tem a preferência de 19,1% que representa 189 votos, com a mesma pontuação e mesmo número de votos está o internacional francês Antoine Griezmann que se transferiu da Real Sociedad para o Atlético de Madrid.

Destaque para o quinto lugar do português Ivan Cavaleiro do Deportivo da Corunha com 38 votos e 3,8%.

A tabela completa dos possiveis melhores jogadores da jornada 17:

Otamendi (Valencia) 31,7%(314)

Ghilas (Córdoba) 19,1%(189)

Griezmann (Atlético) 19,1%(189)

Rulli (Real Sociedad) 12,8%(127)

Cavaleiro (Deportivo) 3,8%(38)

Pareja (Sevilla) 3,3%(33)

Vietto (Villarreal) 2,8%(28)

Hemed (Almería) 2,6%(26)

Jozabed (Rayo) 2,3%(23)

Bóveda (Eibar) 2,2%(22)