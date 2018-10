Vítor Pereira foi o escolhido para liderar o campeão Olympiakos

Segunda aventura no estrangeiro para o treinador Vítor Pereira, que na passada Quarta-feira foi anunciado oficialmente como treinador do clube campeão grego, o Olympiakos. Depois de orientar o clube árabe Al-Ahli Jeddah na temporada 2013/2014, o bicampeão nacional (como treinador) pelo FC Porto assinou contrato com o clube de Pireu, actualmente classificado no segundo lugar da Liga Grega.

Vítor Pereira sucede assim ao espanhol Michel, despedido no início da semana pela direcção do Olympiakos. O treinador de 46 anos será o segundo português, desde a temporada 2012/2013, a orientar o clube de Pireu, depois de Leonardo Jardim (que se sagrou campeão pelo clube grego).

Depois de iniciar a carreira de técnico principal no Santa Clara, Vítor Pereira tornou-se adjunto no FC Porto (auxiliando André Villas-Boas) e tomou as rédeas do balneário aquando da partida de Villas-Boas para o Chelsea, em 2011/2012. Foi pilar fundamental do tricampeonato portista, vencendo um Liga como adjunto e duas como técnico principal.