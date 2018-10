Suk a um passo de reforçar o Vitória de Setúbal

Suk Hyun-Jun estará perto de reforçar o Vitória de Setúbal, assim indicam todas as evidências - a partida de ontem, referente aos quartos-de-final Taça de Portugal, entre o Marítimo e o Nacional teve, nas bancadas, a presença de Paulo Grencho, director desportivo dos sadinos, que viajou até à Madeira para negociar o passe do sul-coreano.

O avançado de 23 anos não impressionou o treinador Manuel Machado, que tem o jogador às suas ordens desde o arraque da presente temporada. Sendo dispensável no Nacional, o avançado, que já jogou no Marítimo (2012/2013) terá as portas sadinas abertas.

«O Suk é um jogador que me agradou desde o Marítimo. Conheço-o e já o vi jogar várias vezes. Se é titular no Nacional e no Marítimo também foi, tem condições para jogar no Vitória», considerou Domingos Paciência quando instado pelo jornal Record a debruçar-se sobre a possível ida do sul-coreano para o clube sadino.