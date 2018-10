Jonathan Rodríguez a caminho do Benfica

Está por horas, a mudança do ponta-de-lança uruguaio Jonathan Rodríguez, para terras lusas.

De acordo com as declarações do Presidente do Penãrol, «A maioria dos temas a envolver o Jonathan estão praticamente tratados. Basicamente estamos de acordo em tudo e só faltam alguns detalhes para ajustar nos próximos dias. Mas creio que já se fez luz».

Desde o início das discussões, que o clube da Luz, ofereceu os valores, de acordo às exigências do clube actual, de Jonathan. Também foi colocado em cima da mesa, a hipótese de haver uma cláusula, para o Peñarol receber uma verba de uma transferência futura, mas que foi recusada pela Direcção encarnada.

O valor da transferência, acertado entre os dois clubes, é de 3,3 milhões de euros, e o contrato do jogador, será válido por 5 temporadas e meia. Este jovem jogador, já esteve perto de reforçar o SC Braga, no início da presente temporada, no entanto, por não ter conseguido passar os testes médicos, acabou por não assinar contrato, com a formação bracarense.