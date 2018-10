Benfica x Vitória Guimarães na Primeira Liga

19:00. Vitória do Benfica após uma exibição extremamente competente: entrada forte, controlo do jogo e da posse de bola, várias chances para marcar e muita pressão sobre o oponente, que nunca foi capaz de penetrar na área do Benfica. Jonas marcou primeiro, e na segunda parte o Benfica dilatou a vantagem, com golos de Ola John e Gaitán - segue a Águia na liderança isolada da Liga.

90+4. Fim da partida.

90'. Quatro minutos para jogar, de descontos.

90'. Gooooolooooo do Benfica!!! Gaitán encostou para a baliza depois de uma boa jogada de insistência de argentinos com a ajuda de Lima pelo meio!!!

86'. Pormenor belo de Gaitán, fintando em habilidade.

85'. Substituição na formação do Benfica: Entra Salvio e sai Ola John.

83'. De novo Júlio César, socou a bola e tirou-a da cabeça do avançado vitoriano, excelente corte!

82'. Tomané ganhou a linha a Jardel, rematou sem ângulo e Júlio César socou a bola para fora, atento o guardião brasileiro!

79'. Substituição na formação do Benfica: Entra Cristante e sai Jonas.

78'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Nii Plange e sai Chemmam.

78'. Hernâni quebrou os rins a Jardel...que finta deliciosa perto da linha final...

77'. Bruno Gaspar centrou com qualidade, Ricardo Valente saltou e cabeceou...mas sem a direcção devida.

72'. Os adeptos encarnados prestam homenagem ao mitico Eusébio, entoando cânticos em sua honra.

69'. Talisca tentou a sua sorte de longe, mas a bola foi directamente para fora, sem perigo para Assis.

63'. Cartão amarelo para César, por entrada faltosa sobre Bernard.

61'. Cartão amarelo para André André por falta sobre Talisca.

61'. Tiro de Cafu, voltou a revelar segurança Júlio César.

60'. Samaris em bom plano, a dominar a zona defensiva do meio-campo.

58'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Ricardo Valente e sai Ricardo.

56'. Lima tem trabalho imenso, escapando às marcações e abrindo espaços para os colegas: maravilhoso trabalho de Lima.

54'. Gooooloooo do Benfica!!! Lima fugiu, ganhou a cabeceira e entrou pela área e depois serviu Ola John, que disparou à segunda, fuzilando Assis!!!

54'. Gestão inteligente da posse de bola por parte do Benfica...até que Lima foge pelo flanco...

52'. Mau passe de Almeida, a bola sobrou para Hernâni: disparou, mas para fora.

48'. Choque entre Ricardo e André Almeida, ficou mal-tratado o vitoriano.

46'. Sai o Vitória com a bola.

Segundo tempo

17:55. Primeira parte de grande qualidade por parte do Benfica, domínio territorial e eficiente posse de bola, mantendo o Vitória de Guimarães longe da bola e sempre em posição desfavorável. Jonas marcou na sequência de um livre de Gaitán, mas o Benfica desperdiçou três chances de golo, atirando por três vezes a bola aos postes de Assis.

Intervalo

45+2'. Jogam-se mais dois minutos de compensação.

45'. Erro colossal de Ricardo, falta de inteligência total do jogador, que preferiu a opção errada de passe...tinha Hernâni a isolar-se na esquerda...

41'. Canto para o Vitória...cabeceamento à queima...que grande defesa de Júlio César! Totalmente por instinto, brilhante parada!

39'. Sobe as linhas o Vitória, tentando pressionar mais cedo o Benfica na sua fase de construção.

35'. Resposta do Benfica: Gaitán passa e desmarca Jonas, este atira na passada...ao poste...a terceira bola ao poste do Benfica!

34'. Tiro fortíssimo de Cafu, a 25 metros, Júlio César sacudiu para o lado, excelente oportunidade para o Vitória!

31'. Gaitán espalha magia pelo relvado: o Benfica está confiante e o Vitória Guimarães tremendamente sufocado pela pressão vermelha.

28'. Talisca recebe de Ola John, tem espaço, remata de primeira...bola no poste, que belo tiro de Talisca!

25'. Tomané sai de maca, parece estar em graves dificuldades.

22'. Tomané caído no relvado, Gaitán atira a bola para fora para que este seja assistido.

21'. Cobrança de livre por parte de Gaitán, trajectória pérfida da bola, sobrevoa a área a beija a trave, que perigo!

16'. André André bastante queixoso, é assistido no relvado.

14'. Goooooloooo do Benfica!!! Centro de Gaitán directamente para a entrada matadora de Jonas, que belo livre do argentino!!! Cabeceamento indefensável no coração da área!!!

9'. Hernâni fugiu a Eliseu mas depois atirou-se para a piscina, fingindo penalty: cartão amarelo justo.

8'. Demasiada pressão do Benfica, o Vitória sufocado e sem chance de sair a jogar.

7'. Ola John desceu pelo flanco, flectiu e passou de modo a rasgar a defesa, descobriu Gaitán totalmente isolado...Assis saiu-se e abafou o remate do argentino! André Almeida tentou na ressaca encostar de cabeça...mas a bola saiu ao lado.

5'. Entrada forte do Benfica. Grande ambiente na Luz, cânticos e muito apoio dos adeptos da casa.

1'. Gaitán faz um passe a rasgar, Jonas isola-se mas...falha a bola e o golo inaugural...entrada potente do Benfica!

1'. Sai o Benfica com a bola, ambiente fervoroso e festivo na Luz.

Apito inicial

16:40. Formação inicial do Vitória Guimarães: Assis, Bruno Gaspar, João Afonso, Josué, Chemmam; Cafu, André André; Hernâni, Bernard, Ricardo Gomes; Tomané

16:35. Luisão não recuperou de forma a jogar de início, César permanece assim na equipa.

16:25. Formação inicial do Benfica: Júlio César, Eliseu, André Almeida, Jardel, César, Gaitán, Samaris, Talisca, Ola John, Lima, Jonas

16:20. Onzes prováveis do Benfica x Vitória Guimarães:

16:10. «Ainda bem que o V. Guimarães ganhou esses pontos aos nossos rivais directos, é sinal de que é uma equipa que está com poder. Olhamos para os nossos adversários com respeito e humildade, sabendo que também têm valor», declarou Jorge Jesus na palestra de antevisão da partida.

15:50. «Temos a noção da realidade, que vamos defrontar o Benfica, primeiro classificado com poucos pontos perdidos. Nós temos alguns jogadores experientes de fora. Mas é uma oportunidade, um jogo interessante que vem num bom momento. Espero que os meus jogadores se apresentem com o atrevimento normal, com a desinibição de quem quer ganhar», afirmou Rui Vitória na análise prévia ao jogo desta tarde.

15:35. No Vitória de Guimarães, Chemmam é a grande novidade na convocatória, já que poderá estrear-se nas contas de Rui Vitória, assim como Ricardo Valente. Dada a ausência de Adama Traoré, Chemmam poderá ser titular. Alex também estará de fora, devido a uma lesão.

15:25. O Benfica conta com os regressos de Salvio, Luisão e Eliseu, que se deparavam com lesões mas foram dados como aptos para integrar a convocatória de Jorge Jesus. Eliseu poderá saltar para o onze, desviando-se André Almeida para a faixa direita da defesa. Caso Luisão seja titular, César será o sacrificado. Talisca, a contas com uma lesão, também recuperou e poderá alinhar.

15:15. Caso consiga afastar a lesão e actuar hoje, o central capitão Luisão alcançará a marca histórica de 440 jogos com a camisola do Benfica ao peito, igualando assim o mítico e lendário Eusébio da Silva Ferreira, que será certamente lembrado pela massa associativa e pelo clube da Luz, eternamente grato ao Pantera Negra, símbolo eterno do Benfica que faleceu a 5 de Janeiro de 2014.

15:00. Este será o primeiro grande teste à formação do Benfica já sem Enzo Pérez. A qualidade do adversário é elevada e existe a curiosidade de ver como reage o Benfica à ausência do argentino diante de uma equipa aguerrida, veloz e abnegada como o Vitória SC. Maxi Pereira, castigado, será ausência de peso, André Almeida ocupará o seu lugar na lateral direita da defesa.

14:45. O Benfica é a melhor defesa do campeonato, com apenas sete golos concedidos em quinze desafios, e segue numa forma competente, não tendo concedido qualquer golo nos últimos cinco jogos da Liga. Caso consiga, frente ao Vitória Guimarães, estender a série para seis, alcançará um recorde defensivo na era de Jorge Jesus.

14:30. Dos setenta jogos entre Benfica e Vitória Guimarães jogados na Luz, para a Liga nacional, o Benfica leva clara vantagem no balanço das partidas: 58 vitórias das águias contra apenas três vitórias vimaranenses. A última vez que o Vitória bateu o Benfica na Luz, para a Liga, foi na temporada 2008/2009, graças a um tento solitário do avançado Roberto.

14:15. Foi precisamente contra o Vitória Guimarães que o Benfica pela última vez ficou em branco numa partida jogada na Luz, para as provas domésticas: tal aconteceu no ano de 2009, no âmbito da Taça de Portugal, já com Jorge Jesus aos comandos da nau benfiquista. Na altura, o Benfica perdeu por 0-1 e foi eliminado precocemente da prova.

14:05. O Benfica segue na melhor senda de vitórias consecutivas da Primeira Liga 2014/2015: os encarnados vão em sete vitórias seguidas, desde que tropeçaram na Pedreira, perdendo por 2-1 para os pupilos bracarenses de Sérgio Conceição - o Braga é até agora a única equipa a bater o Benfica em provas domésticas nesta temporada.

13:55. O Benfica vem de uma tranquila vitória forasteira, diante do frágil Penafiel, por 0-3, com golos de Jardel, Jonas e Talisca. O médio ofensivo brasileiro de 20 anos continua a ser o melhor marcador da equipa encarnada. Já o Vitória de Guimarães jogou no D. Afonso Henriques e voltou a dar uma demonstração de força, batendo o Nacional por 4-0, com um hat-trick do médio André André.

13:45. O Vitória Guimarães tem apenas duas derrotas na Liga e ambas foram em jogos fora de casa: na jornada 6, contra o Marítimo, os vimaranenses foram goleados por 4-0, enquanto que na jornada 14 foi o Estoril a bater a oposição do Vitória, por 1-0. O Vitória Guimarães não vence fora de casa para a Liga desde a jornada 10, na qual bateu o Arouca por 1-2.

13:30. O Benfica ainda não foi derrotado em casa em jogos para a Primeira Liga e apenas perdeu pontos quando, na terceira ronda da prova, recebeu o rival Sporting: a partida terminou empatada 1-1. Ainda assim, na última partida jogada na Luz, o Benfica teve muitas dificuldades para levar de vencida a formação do Gil Vicente, última classificada da Liga - Gaitán marcou o 1-0.

13:20. O Benfica, líder da Liga, recebe o terceiro classificado, Vitória Guimarães: o Benfica apenas perdeu por uma vez no campeonato, enquanto o Vitória foi derrotado por duas ocasiões. Nove pontos separam as duas formações. O Benfica é a melhor defesa da Liga, com 7 golos sofridos, enquanto o Vitória Guimarães é tem o terceiro melhor registado defensivo, em igualdade com o SC Braga (10 golos concedidos).

13:10. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Vitória Guimarães, referente à 16ª jornada da Primeira Liga. A partida começará às 17 horas e será disputada no Estádio da Luz - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do desafio, grátis .