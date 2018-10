FC Porto x Belenenses na Primeira Liga

Com esta vitória o FC Porto volta a ficar a seis pontos do líder Benfica, aumentando para seis a vantagem sobre o Vitória Guimarães, que hoje perdeu na Luz. Quanto ao Belenenses, soma nova derrota depois da goleada em Braga para a Taça de Portugal, sendo este o sexto jogo em que não marca golos. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão , . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Óliver Torres fez o segundo logo abrir a segunda parte e acabou com qualquer esperança, por muito pouca que ela fosse do Belenenses num resultado positivo. Os dragões geriram a partida como quiseram, não fazendo um cerco por completo à baliza de Ventura, que até nem teve muito trabalho.

Triunfo justo e sem discussão do FC Porto que foi superior ao Belenenses em todo o encontro. A equipa do Restelo só para lá do minuto 90' teve a sua única ocasião para marcar, mas ainda sofreu o terceiro golo.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DO FC PORTO POR 3-0 SOBRE O BELENENSES!

90+3' GOOOLLLOOO DO FC PORTO! Remate colocado de Evandro sem hipóteses para Ventura.

90+2' Primeira ocasião de golo do Belenenses, Abel Camará remata e Maicon faz de Fabiano evitando o golo.

90+1' Cartão amarelo para Abel Camará por falta sobre Evandro.

90' Vão jogar-se mais três minutos.

88' Alteração no Belenenses, saiu Pelé e entra Tiago Silva.

83' Alteração no Belenenses, saiu Tiago Caeiro e entra Fábio Nunes.

82' Substituição no FC Porto, saiu Casemiro e entra Adrián López.

79' Jackson Martinez tenta o remate em arco, mas a bola sai ao lado.

75' Substituição no FC Porto, saiu Quaresma e entra Quintero.

74' Remate cruzado de Danilo com o esférico a não passar longe do poste direito da baliza.

73' Quaresma atirar outra vez de fora da área, mas Ventura encaixa com segurança.

69' Substituição no FC Porto, saiu Óliver Torres e entra Evandro.

69' Pontapé de Tello e Ventura com uma excelente defesa, a bola toca ainda na barra.

67' Remate de Quaresma por cima da barra.

64' Cartão amarelo para Casemiro por rasteirar Sturgeon.

60' Quinze minutos da segunda parte tirada a papel químico da primeira, com o FC Porto a marcar logo abrir e a controlar por inteiro o encontro.

56' Alteração no Belenenses, saiu Rodrigo Dantas e entra Sturgeon.

54' Cartão amarelo para Óliver Torres por simulação de grande penalidade, mas o espanhol parece ter sido tocado pelo defesa do Belenenses.

52' Cartão amarelo para Gonçalo Brandão por derrubar Jackson Martinez.

47' GOOOLLLOOO DO FC PORTO!!! A defesa do Belenenses não tira a bola da entrada da área, esta cai nos pés de Óliver Torres que atira rasteiro e sem hipóteses para Ventura.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O FC PORTO!

O Belenenses com muitas alterações na equipa não tem sido incómodo para os portistas, e Fabiano ainda nem precisou de sujar o equipamento. A segunda parte não deverá ser muito diferente, e não será de estranhar que os dragões aumentem a vantagem.

Primeiros quarenta e cinco minutos onde se jogou quase sempre no meio-campo do Belenenses. O FC Porto tem jogado q.b e chegou cedo ao golo por Jackson Martinez, que lhe deu golo a tranquilidade necessária.

INTERVALO DA PARTIDA, O FC PORTO VENCE POR 1-0 O BELENENSES!

44' Herrera já quase sem angulo e com Ventura sair-lhe ao caminho remata ao lado.

39' Trivela de Quaresma e Jackson Martinez ao segundo poste num remate artístico atira ao lado.

35' Canto batido por Quaresma e Maicon de cabeça fica perto de aumentar a vantagem, mas a bola sai ligeiramente ao lado.

32' Remate de José Ángel por cima da trave de Ventura.

30' Trinta minutos de encontro com sentido único. Os dragões controlam por completo, mas não criam ocasiões para marcar, o Belenenses vai-se limitando a ver jogar e a tentar sair para o ataque.

26' Fica a pedir grande penalidade Quaresma! O extremo cruza e a bola toca na mão de Nélson, no entanto é muito em cima do jogador do Belenenses, que tem o braço estendido e encostado ao corpo.

15' Quinze minutos de jogo com o FC Porto já em vantagem e a dominar por completo. Só se joga no meio-campo dos azuis do Restelo, que vão tendo muita dificuldade para sair da sua metade do terreno.

10' GOOLLLOOO DO FC PORTO!!! Cruzamento de Herrera e Jackson Martinez de cabeça limita-se a empurrar.

9' Agora é Tello que atira fraco para as mãos de Ventura.

8' Remate de Jackson Martinez de fora da área, mas a bola passa por cima da baliza.

6' Cartão amarelo para Herrera por acertar com o pé na cara de Miguel Rosa.

INÍCIO DO ENCONTRO, SAIU O BELENENSES!

20:12. Entram as três equipas no relvado. As claques do FC Porto em protesto para com as arbitragens, vão apenas deslocar-se para as bancadas quando estiverem decorridos seis minutos de jogo.

20:03. Os jogadores de ambos os conjuntos já recolheram aos balneários para daqui a pouco regressarem para o começo do encontro.

19:45. As equipas já vão aquecendo no relvado do Dragão, com pouco público ainda nas bancadas.

19:38. Já Lito Vidigal tem no banco de suplentes, Matt Jones, João Meira, João Afonso, Filipe Ferreira, Tiago Silva, Fábio Nunes e Sturgeon.

19:35. No banco de suplentes do FC Porto vão estar, Andrés Fernandez, Marcano, Campanã, Evandro, Quintero, Ricardo Pereira e Adrián López.

19:30. O Belenenses joga com, Ventura na baliza, na defesa Palmeira, Tikito, Gonçalo Brandão e Nélson, no meio-campo Pelé, Bruno China e Abel Camará na frente, Miguel Rosa, Rodrigo Dantas e Tiago Caeiro.

19:28. O FC Porto vai alinhar com, Fabiano na baliza, a defesa com José Àngel, Maicon, Martins Indi e Danilo, no meio-campo Casemiro, Herrera e Óliver Torres no ataque, Quaresma, Tello e Jackson Martinez.

19:20. Bruno China é o único jogador do Belenenses que já sabe o que é vencer o FC Porto no Estádio do Dragão. Foi a 25 de Outubro de 2008, quando o médio então no Leixões derrotou os portistas por 2-3, tendo apontado o golo inaugural.

19:10. Onzes prováveis do FC Porto x Belenenses:

19:00. Já Lito Vidigal espera um jogo muito complicado e com a equipa a ter pouco tempo de descanso, após a partida da Taça de Portugal. «Não tenho dúvidas de que se tivéssemos uma semana de recuperação, as nossas possibilidades de êxito seriam bem superiores. É o FC Porto que surge com mais tempo de recuperação, quando por norma, é uma equipa mais sobrecarregada que nós. Temos 72 horas de recuperação, no limite vai ser um jogo dificílimo», afirmou.

18:50. Julen Lopetegui realçou a boa campanha do Belenenses no campeonato e desvalorizou a goleada na Taça de Portugal. «O Belenenses está a fazer uma boa época, com muitas coisas boas. É uma equipa muito difícil de bater, muito organizada, o jogo da Taça foi exagerado e mentiroso, pois é um jogo com circunstância próprias», referiu. O técnico espera que os seus jogadores se concentrem naquilo que têm de fazer. «Temos a obrigação de nos focar no nosso trabalho. A equipa precisa de continuar a crescer, a trabalhar, de melhorar os aspectos que temos que melhorar, consolidar», sublinhou.

18:40. O treinador do Belenenses, Lito Vidigal fez a sua estreia precisamente no Estádio do Dragão na época passada, num encontro onde os dragões venceram por 1-0, com um golo de Juan Quintero já perto do final.

18:30. Com excepção do Penafiel que ainda não defrontou, Jackson Martinez só não marcou golos ao Belenenses e Boavista para o campeonato. O colombiano terá hoje oportunidade de quebrar esse registo contra a equipa do Restelo.

18:20. Os dragões são o melhor ataque do campeonato com 36 golos, mas também a equipa que mais marca em casa num total de 18 tiros certeiros. Por seu turno o Belenenses já não festeja um golo há cinco partidas.

18:10. A última vitória da turma do Restelo em território portista aconteceu a 20 de Outubro de 2001, com o resultado a ser de 1-2. Filgueira e Zé Afonso marcaram para o Belenenses e Pena reduziu para o FC Porto. Foi o único triunfo dos lisboetas nos últimos 30 anos em casa dos dragões.

18:00 As duas equipas já se encontraram por 73 vezes em jogos do campeonato, com clara vantagem do FC Porto que venceu em 51 ocasiões, contra apenas 10 do Belenenses, registando-se 12 empates.

17:50. A formação portista vem de uma goleada frente ao Gil Vicente por 1-5, enquanto os azuis do Restelo empataram em casa diante da Académica sem golos, no entanto a meio da semana a equipa lisboeta foi esmagada pelo Sporting Braga por 7-1 nos quartos de final da Taça de Portugal.

17:40. O FC Porto ocupa o segundo lugar da classificação com 34 pontos, menos seis que o líder Benfica com quem sofreu a única derrota até ao momento no campeonato, somando 10 vitórias. Com menos onze pontos que os dragões está o Belenenses na sétima posição com seis triunfos, cinco empates e quatro derrotas.

17:30. Seja bem-vindo à transmissão do encontro FC Porto x Belenenses, a contar para a 16ª jornada da Primeira Liga portuguesa. Siga em Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo, no Dragão, , grátis, o melhor futebol português.