Braga x Sporting: Leões à conquista da fortaleza bracarense

Duas equipas com a cotação em alta defrontam-se no próximo domingo em Braga. Apesar das derrotas diante do União da Madeira (Taça da Liga) e Marítimo (Liga), os bracarenses atravessam um dos melhores momentos da época, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos anteriores à deslocação à Madeira, e que incluem a eliminação do Benfica da Taça de Portugal.

A juntar a isso há ainda o facto dos arsenalistas serem uma das poucas equipas ainda invictas em jogos em casa; em sete partidas no seu reduto, os homens de Sérgio Conceição somam seis vitórias e um empate, registo apenas igualado pelo campeão Benfica, curiosamente uma das vítimas caseiras dos bracarenses.

À procura de destruir a fortaleza da Pedreira está um Sporting em crescendo. A alegada crise em Alvalade parece ter tido um efeito contrário ao esperado; com efeito, os leões somam já cinco triunfos consecutivos na soma de todas as provas, um registo inédito esta temporada.

A juntar à sua boa forma, o Sporting pode também ganhar ânimo ao consultar os livros de história. Assim, e em 58 visitas a Braga, os verde-e-brancos saíram com a vitória em 27 ocasiões. Numa história mais recente, a equipa de Alvalade soma ainda dois triunfos nas duas últimas visitas, ambos pela margem mínima (2-3 em 2012/20013, e 2-1 nem 2013/2014).

Como foi supracitado, Braga e Sporting encontram-se esta jornada, separados por apenas dois pontos, com vantagem para a equipa de Alvalade. Curioso é realçar que se trata de uma situação vivida na época passada...após a partida entre ambos Com efeito, em 2013/2014 o Sporting visitou a Cidade dos Arcebispos na sexta jornada da Liga, vencendo por 2-1; com esse triunfo, os leões ultrapassaram os bracarenses, ganhando uma vantagem de dois pontos sobre o adversário deste domingo.

Se a forma das duas equipas dentro de campo parece ser a ideal, o mesmo não se pode dizer da relação recente dos clubes com a comunicação social. Assim, e depois do Sporting ter entrado em blackout, na sequência da polémica em torno da relação entre Bruno de Carvalho e Marco Silva, agora é a vez do Sporting de Braga remeter-se ao silêncio.

Na conferência de imprensa de lançamento da partida de domingo, Sérgio Conceição trouxe consigo toda a equipa técnica, e aproveito para mostrar a sua revolta em relação ao tratamento que a sua equipa tem vindo a ter na comunicação social. (foto: ASF)

«Sinto que não valorizam a minha equipa, ninguém fala do época fantástica que estamos a fazer. Nós não pagámos almoços a jornalistas ou qualquer relação com empresários, os resultados que conseguimos são fruto do nosso trabalho. Já estou cansado de ouvir dizer que somos agressivos, que dei dois murros na mesa. Se eu não estivesse aqui, pensava que o SC Braga era só agressividade.».

Para além da sua equipa, o técnico dos bracarenses mostrou-se ressentido com a forma como o próprio tem sido tratado e retratado pelos media, sublinhando que a partir de agora apenas falará à comunicação social através dos protocolos já estabelecidos. «Não tenho ninguém que me defenda, tenho as costas bem largas. Foi a minha última antevisão a um jogo. Só vou falar no final de cada encontro porque sou obrigado. Tenho é que me focar no meu trabalho.».

O embate entre Sporting de Braga e Sporting Clube de Portugal está marcado para este Domingo, às 19:15, no Estádio AXA, e terá arbitragem do árbitro lisboeta Hugo Miguel.