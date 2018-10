Benfica vulgariza vimaranenses: Eusébio honrado com mais uma vitória

Em dia de homenagem a Eusébio, um ano após ter falecido, o Benfica tinha mais uma razão para derrotar o Guimarães. A formação de Jorge Jesus apresentou-se estável e bastante competente ao longo de toda a partida, tendo conseguido concretizar por três vezes.

1º Parte com muita pressão e alguma eficácia

O Benfica entrou bem no jogo, com algumas trocas no ataque mas com facilidade em alcançar a área do Vitória de Guimarães. A pressão feita logo que a equipa de Rui Vitória tinha a bola deu confiança aos jogadores vermelhos e brancos e proporcionou a inauguração do marcador cedo. Jonas marca o primeiro golo aos 13', após um livre marcado por Gaitán e coloca o Benfica em vantagem. O brasileiro desmarca-se dos adversários e cabeceia desviando a bola do guarda-redes.

Apesar do golo, a formação encarnada manteve-se a controlar o jogo e não deu descanso à defesa do Vitória de Guimarães. Durante a primeira metade da partida, o Benfica colocou a bola por três vezes nos postes, por Gaitán, Talisca e Jonas, o que mostrou quer a pressão da equipa da casa quer alguma capacidade defensiva do Vitória de Guimarães ao longo do jogo.

2º Parte para consolidar e aumentar a vantagem

O Benfica foi para o intervalo em vantagem e marcou aos 54', desta vez pelos pés de Ola John. O holandês recebe mal a bola na área, mas consegue controlá-la e rematar para a baliza de Assis, aumentando a vantagem para 2-0.

A equipa do Guimarães dava o jogo quase como perdido, as oportunidades foram poucas e a força de vontade era afectada pelo estilo do jogo encarnado. A partida estava quase finalizada mas ainda houve tempo para que Gaitán carimbasse o seu nome no marcador, conseguindo o 3-0 final.

A liderança consolidada

No jogo de homenagem do Rei Eusébio, o Benfica conseguiu a vitória e ainda marcou aos 13 e aos 54 minutos, tal como no jogo de homenagem no ano anterior, frente ao Porto. Coincidências em campo mas um resultado suficiente para que a equipa de Jesus se mantenha confortavelmente no topo da tabela, mesmo quando ainda falta jogar o seu adversário directo.