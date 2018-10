Braga x Sporting na Primeira Liga

Hugo Miguel (AF Lisboa). Amarelados: 14' Paulo Oliveira; 27' André Pinto; 53' Adrien Silva (de fora no próximo jogo), 77' Maurício (de fora no próximo jogo), 90+2' Matheus

ÁRBITRO : Hugo Miguel (AF Lisboa). Amarelados: 14' Paulo Oliveira; 27' André Pinto; 53' Adrien Silva (de fora no próximo jogo), 77' Maurício (de fora no próximo jogo), 90+2' Matheus

Da nossa parte é tudo! Muito obrigada por terem estado desse lado! Os leões de Marco Silva ocupam agora o terceiro posto da tabela classificativa a 4 pontos do FC Porto e a dez do líder Benfica. O Sporting de Braga fica assim a 3 pontos do terceiro lugar da tabela, já os leões venceram pela terceira época consecutiva no Estádio AXA.

Foi no último suspiro, no último segundo e no último lance que o Sporting conquistou os três pontos. Depois de um livre batido por Tanaka, a bola saiu colocada e não deu hípoteses ao brilhante Matheus.

FINAL DO JOGO

Tanaka foi brilhante! Que golo bonito! De livre e colocado, o remate de Tanaka não deu hípotese a Matheus! O Sporting conquista assim os 3 pontos!

90+4' GOLOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

Livre perigoso para o Sporting.... é o último do jogo.

90+3' Amarelo para Matheus por falta sobre Tanaka.

90+2' O tempo vai passando e o empate parece mesmo ser o resultado final, mas o Braga está a crescer....

3 minutos de compensação.

Sérgio Conceição acabou expulso por protestos.

87' Sai Rúben Micael entra Alan no Braga.

86' Cruzamento de Djavan... desvio de Éder, bola ao lado da baliza de Patrício.

84' Cada vez mais se aposta no empate como o resultado final.

82' Remate de Tiba, mas agarrou Patrício sem medos.

81' O SC Braga vai crescendo.... o perigo vai aumentando.

79' Sai Montero entra Tanaka, sai Adrien Silva entra Mané no Sporting.

78' Sai Pardo entra Salvador Agra no Braga, sai Rafa entra Pedro Santos.

77' Amarelo para Maurício. Fica de fora no próximo jogo.

Tanaka e Mané estão prontos para entrar.

Pedro Santos está também pronto para entrar.

74' Cruzamento de Adrien depois de um passe de Nani, estava a chegar Carrillo, mas Matheus agarrou. Na sequência, passe ntável de Tiba para Pardo, que cruzou para Rúben Micael que num remate forte atirou por cima.

Salvador Agra é chamado ao banco. Vai ser lançado daqui a pouco.

72' O remate enrolado de Pedro Tiba poderia ter dado o golo ao Braga... passou o perigo, respira o Sporting.

70' Cruzamento de Jefferson, adiantou-se Matheus... João Mário e Nani estavam à espreita.

68' O Sporting vai crescendo, mas o Braga permanece concentrado. Jogo bonito no Estádio AXA.

65' O Sporting de Braga tenta as jogadas em contra-ataque, mas Éder tem estado sozinho.

63' O Sporting está a crescer em campo.

60' Matheus está queixoso, o jogo está parado para assistência ao guarda-redes.

59' Cruzamento de Carrillo, cabeceamento de Montero..... Defendeu Matheus! O Sporting vai pressionando!

58' Foi por pouco!!! Carrillo agarrou, driblou e rematou... a bola ainda foi ter com André Pinto, mas acabou por morrer no poste direito da baliza de Matheus.

56' Remate forte de Montero.... defendeu Matheus e na recarga João Mário chegou atrasado e atirou ao lado.

Mané, Tanaka e Rosell seguem para o aquecimento do lado do Sporting.

53' Amarelo para Adrien Silva por falta sobre Aderlan Santos. Fica de fora do jogo com o Rio Ave.

Aos cinco minutos da segunda parte da partida, o jogo está intenso, somam-se as oportunidades para ambos os lados.

50' Nani bailou à frente de Danilo e fez o cruzamento colocado, mas Matheus estava atento.

49' Jogada brilhante de Pardo, mas a verdade é que o colega Baiano estava em posição irregular.

48' Remate de pé direito de João Mário para uma defesa brilhante de Matheus.

47' Carrillo deixou a bola para Adrien, o remate saiu ao lado.

46' Grande jogada de Pardo depois de um erro de Maurício obrigou Patricio a esticar-se para negar o golo. Entrou forte o Braga.

SEGUNDO TEMPO

20:05. Jogo interessante em Braga, ainda assim sem a paixão em campo que era esperada. O Sporting tem tido boas oportunidades, mas a falta de inspiração de João Mário e os falhanços de Fredy Montero não têm ajudado. Do lado do SC Braga, as grandes oportunidades não têm faltado, mas a sorte não tem estado do lado dos arsenalistas. Já voltamos para a segunda parte!

INTERVALO

1 minuto de compensação.

45' Rúben Micael fez o cruzamento à procura de Éder mas cortou e bem Paulo Oliveira.

43' Nani bateu directo, Matheus defendeu à meia-lua e na recarga João Mário atirou muito por cima. Noite desinspirada do médio do Sporting.

43' Nani forçou o um-para-um e ganhou a falta sobre Baiano. Livre para o Sporting.

41' Grande chance de golo para o Sporting de Braga! Num ataque rápido Éder falhou o pontapé chegou Pardo, Patrício defendeu. Na recarga Pedro Tiba aparece de trás e atira por cima da baliza do Sporting.

40' Remate de Éder muito forte, mas saiu à malha lateral da baliza de Rui Patrício. O passe colocado foi de Pardo.

37' Muitos erros de segunda bola por parte da equipa de Marco Silva vão dando o controlo do jogo à equipa da casa, ainda assim o Sporting conta com bons lances de contra-ataque.

34' Pardo está muito queixoso depois de um lance com Jefferson. O jogo está parado.

32' O Sporting melhorou nos últimos minutos.

30' Matheus foi gigante! A jogada nascida em William Carvalho sobrou para Carrillo, rematou forte, Matheus defendeu, na recarga foi a vez de Nani tentar a sorte e o guarda-redes do SC Braga voltou a dizer «presente!» grande intervenção do homem à frente da baliza!

27' Amarelo para André Pinto por jogo perigoso sobre Montero.

26' Remate forte de Nani... saiu por cima da baliza de Matheus. O Spoting parece que recuperou o controlo do jogo.

24' Boa oportunidade para o Sporting! Grande passe de Jefferson para Nani, o internacional português bailou à frente de Baiano e cruzou para a área, Carrillo ainda tocou na bola, mas João Mário chegou atrasado....

22' Livre de Pardo.... para a cabeça de Baiano, Rui Patrício ainda defendeu, mas com muitas difiuldades.

21' Falta feia de Carrillo sobre Djavan.... faltou o cartão ao peruano.

20' Afastou Patrício sem dificuldades.

19' Falta de Cédric sobre Éder dá um livre perigoso para o Sporting.

18' O Sporting vai pressionando a defesa arsenalista, mas a verdade é que a bola continua muito disputada a meio-campo.

16' O Sporting tem mostrado dificuldades a lidar com o meio-campo bracarense.

14' Amarelo para Paulo Oliveira, por falta sobre Rúben Micael.

12' Grande abertura de Danilo para Pardo, mas atenta a equipa de Alvalade, a bola ainda sobrou para Éder que cruzou para a área, mas rúben Micael fez falta sobre Rui Patrício.

10' O jogo está dividido, ainda assim sem oportunidades flagrantes para nenhum das equipas.

7' Jogada bonita iniciada na diagonal por Carrilo, a bola ainda chegou a Nani, mas o internacional português apesar do remate forte, atirou ao lado.

5' Grande oportunidade para o Braga! Passe brilhante de Rúben Micael para Pardo, Rui Patrício saiu mal à bola e deixou a baliza vazia, o colombiano ainda rematou, mas a bola passou por cima. Ainda assim foi assinalada falta do arsenalista sobre o guarda-redes leonino.

4' Grande passe de Carrillo e por pouco Cédric não agarrou a bola na grande área, Rafa cortou a chegada à bola.

3' Grande jogada do Braga! Pardo entrou pela direita e ainda cruzou, não fosse o corte de Paulo Oliveira, a bola chegava a Éder.

1' O jogo ainda não aqueceu....

INICIO DO JOGO

19:15. É altura dos cumprimentos entre os capitães de equipa.

19:13. As equipas já subiram ao relvado!

19:07. Relembramos: o SC Braga jogará em 4x2x3x1, já o Sporting no habitual 4x3x3.

19:05. Dez minutos para o apito inicial e tudo nos balneários! O jogo está prestes a começar!

19:02. O Sporting regressa agora ao balneário.

18:57. Também a equipa de arbitragem já está em exercícios de aquecimento.

18:56. No que toca aos onzes do lado do Braga, Sérgio Conceição não surpreendeu. Já Marco Silva deixou Jonathan Silva e Carlos Mané no banco e acabou por dar o lugar a Jefferson e João Mário respectivamente.

18:55. As bancadas do Estádio AXA vão ficando compostas.

18:53. O Sporting chega ao jogo desta noite com a melhor série de resultados positivos dos últimos tempos: 6 jogos, 6 vitórias.

18:52. No banco do Sporting: Marcelo Boeck, Miguel Lopes, Tanaka, Rosell, Jonathan Silva, Carlos Mané e Tobias Figueiredo.

18:52. No banco do Braga: Kritciuk, Sasso, Salvador Agra, Sami, Pedro Santos, Custódio e Alan.

18:49. ONZE DO SC BRAGA: Matheus, Djavan, André Pinto e Aderlan Santos, Danilo, Pedro Tiba, Rúben Micael, Rafa, Pardo e Éder.

18:47. ONZE DO SPORTING: Patricio, Cédric, Mauricio, Paulo Oliveira, Jefferson,William, Adrien, João Mário, Nani, Carrillo e Montero.

18:45. JÁ TEMOS ONZES!

18:44. Junta-se agora a equipa do SC Braga para os exercícios de aquecimento.

18:43. Já aquece a equipa do Sporting.

18:40. As bancadas do Estádio AXA permanecem muito despidas.... espera-se uma boa casa para o jogo do terceiro posto da tabela.

18:34. Os guarda-redes, de ambas as equipas, já estão em exercícios de aquecimento.

17:05. Do lado do Sporting de Braga, é esperado que não existam grandes surpresas e que Sérgio Conceição coloque em campo o mesmo onze que fez frente ao Benfica para a Taça de Portugal.

16:50. Quanto aos onzes prováveis, do lado do Sporting é esperado que sem Slimani, Marco Silva coloque Fredy Montero no onze inicial, mas também Maurício deverá estar de volta ao onze inicial. Já Jefferson deverá ficar no banco de suplentes e espera-se que Jonathan Silva ocupe o lado esquerdo da defesa. De volta ao onze, também estará Cédric Soares, já João Mário deverá dar o lugar a Carlos Mané.

16:40. No que à antevisão da partida diz respeito, é sabido que o Sporting está em Blackout e não fala à imprensa, mas a grande surpresa veio mesmo do lado bracarense. Sérgio Conceição entrou na sala revoltado e sem medos dirigiu-se aos jornalistas revoltado e indignado «Só falarei quando for institucionalmente obrigado. A minha equipa trabalha há cinco anos, tem um trajeto ascendente e não é a pagar almoços a jornalistas nem com empresários por trás. Isto é trabalho e não são lóbis, empresários ou bitaiteiros.»

16:35. O jogo desta noite fica ainda marcado pelas ausências de Zé Luís do lado do Sporting de Braga e pelas ausências de Slimani e André Martins do lado do Sporting. Zé Luís tem estado condicionado, Slimani está ao serviço da Taça das Nações Africanas e André Martins contraiu uma lesão e não poderá ser opção para Marco Silva no jogo desta noite. Baixas de peso, que se poderão reflectir em campo.

16:25. No que ao histórico de confrontos diz respeito, a equipa de Sérgio Conceição está em clara desvantagem. Dos mais de 133 jogos realizados na história das duas equipas, os verdes e brancos só perderam por 29 vezes, tendo concedido ainda 20 empates, o que lhes confere um total de 84 vitórias. A jogar em casa, a equipa de Braga continua sem vantagem no que à história diz respeito: em 66 jogos realizados, os bracarenses venceram apenas 23 e viram a vitória sorrir à equipa de Alvalade por 30 vezes, concedendo ainda 13 empates. A história não é favorável, mas a verdade é que esta época, a equipa de Sérgio Conceição já venceu o Benfica, na Luz, e em Braga. Os leões têm de estar atentos.

16:10. Já o Sporting de Braga chega ao jogo desta noite no quinto lugar da tabela classificativa com 28 pontos. Depois de uma escorregadela frente ao Marítimo na jornada 15, em que a equipa de Sérgio Conceição perdeu por 2-1, a fome de vitórias está de volta ao Municipal de Braga. Pardo tem sido a figura de destaque da temporada e com toda a certeza, hoje será tiular frente à equipa de Alvalade.

16:00. Dois pontos separam os bracarenses da equipa do Sporting. Longe do objectivo que o Presidente leonino definiu no início da época, os leões de Marco Silva chegam ao jogo desta noite no quarto lugar da tabela classificativa com 30 pontos. Menos 1 que o Vitória de Guimarães. No último jogo para o Campeonato a equipa lisboeta bateu o Estoril de José Couceiro por 3-0. Os golos de Adrien Silva (20' e 85') e Slimani (57') ditaram o fim do engodo das visitas dos canarinhos à Alvalade. A verdade é que apesar dos 3 pontos garantidos, os leões terminaram o encontro sem Nani. O internacional português acabou expulso da partida por acumulação de amarelos e cumpriu um jogo de castigo frente ao Famalicão.

15:55. Já o Braga recebe a equipa de Alvalade depois de uma goleada frente ao Belenenses. A equipa de Sérgio Conceição recebeu, viu e venceu o Belenenses de Lito Vidigal por 7-1. A jogar em casa, o Sporting de Braga cedo inaugurou o marcador. Aderlan Santos trocou as voltas à defesa lisboeta e logo aos 18' já estreava o marcador, pouco depois foi a vez de Rafa Silva fazer o 2-0 e ainda antes do intervalo, Rúben Micael teve todo o tempo do Mundo para fazer o 3-0. Ao intervalo o resultado parecia fechado, mas como à noite todos os gatos são Pardo(s), à chegada dos 48, Pardo fez o 4-0, agora sim cheirava a goleada. Ainda assim, Fábio Nunes fez o golo de honra da equipa de Lito Vidigal aos 57 e depois, só se viu Braga. Até aos 90 minutos, houve tempo para 3 golos: primeiro Éder, depois Alan e logo a seguir, Pedro Tiba, fecharam o resultado com a maior goleada na Taça de Portugal dos últimos 25 anos.

15:40. A equipa de Marco Silva chega confiante ao Municipal de Braga. Depois da vitória por 4-0 frente ao Famalicão para a Taça de Portugal, que garantiu a passagem às meias-finais da prova, os leões chegm com a moral em alta. O golo de André Carrillo aos 34', assustou a equipa do norte, mas já na segunda parte foi a vez de João Mário, à passagem dos 48 minutos, fazer o 2-0 para a equipa da casa. Vinte minutos depois, Paulo Oliveira fez o 3-0 sem «espinhas» e à passagem dos 75 foi a vez de Fredy Montero fazer o gosto ao pé. Quatro golos que fizeram a goleada final e ditaram o adeus de uma das equipas-surpresa da Taça de Portugal.

15:30. Este é o jogo do tudo ou nada para ambas as equipas. Dois pontos separam Sporting de Braga do Sporting na Tabela Classificativa. Uma vitória hoje garante não só, a ultrapassagem no que às contas do Campeonato diz respeito, mas também o terceiro lugar da Classificação, ficando assim mais perto de Benfica e FC Porto depois da vitória dos encarnados ontem sobre os vimaranenses.

15:20. Seja bem-vindo à transmissão do minuto a minuto do jogo, , da 16ª jornada da Primeira Liga, Braga x Sporting . A partida terá início às 19:15 horas, no Estádio Muncipal de Braga. Siga com Vavel Portugal todas as incidências do jogo, grátis .