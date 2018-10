Sérgio Conceição: «Sinto que não valorizam a minha equipa»

Aquilo que seria uma antevisão da partida SC Braga x Sporting, feita pelas palavras do treinador bracarense, tornou-se ontem numa declaração de «blackout» sem direito a mais conversa - Sérgio Conceição decretou o silêncio futuro, acusando a imprensa desportiva de ser injusta para com a equipa arsenalista.

«Sinto que não valorizam a minha equipa, ninguém fala do época fantástica que estamos a fazer. Nós não pagámos almoços a jornalistas ou qualquer relação com empresários, os resultados que conseguimos são fruto do nosso trabalho. Já estou cansado de ouvir dizer que somos agressivos», atirou veementemente Sérgio Conceição, timoneiro do SC Braga.

O antigo internacional português atacou o tratamento dado pela imprensa ao clube de Braga, por, na visão do treinador, sobrevalorizar aspectos de agressividade do conjunto bracarense e ocultar os aspectos positivos até agora apresentados pelos «Guerreiros do Minho».

«Não tenho ninguém que me defenda, tenho as costas bem largas. Foi a minha última antevisão a um jogo. Só vou falar no final de cada encontro porque sou obrigado. Tenho é que me focar no meu trabalho», disparou Conceição, que se apresentou na sala de conferências ladeado pela equipa técnica completa.