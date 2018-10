Wilfried Bony está a caminho dos «Citizens» por 28 milhões de libras

A generalidade da imprensa desportiva inglesa é já unânime em afirmar que o costa-marfinense Wilfried Bony, de 26 anos, está de saída do clube galês Swansea City, a caminho de reforçar o poderoso Manchester City. Ontem, a BBC dava o negócio como certo e hoje os pormenores finais devem mesmo ser ultimados.

O avançado internacional pela Costa do Marfim era cobiçado pela formação «citizen» e o clube decidiu-se mesmo pelo reforço do sector ofensivo, gastando para isso uma verba que rondará os 28 milhões de libras, segundo ecos da imprensa desportiva britânica.

Bony, forte fisicamente e dotado de técnica apurada na hora do remate, chegara ao Swansea na temporada de 2013/2014, vindo do clube holandês Vitesse, onde se notabilizou pelos seus golos e pelo seu abnegado trabalho ofensivo - foi coroado Melhor Marcador da Holanda na temporada 2012/2013.

Natural de Bingerville, na Costa do Marfim, Bony irá juntar-se ao luxuoso lote de avançados do City, que conta com Sergio Aguero, Edin Dzeko, Scott Sinclair e Stevan Jovetic - o montenegrino poderá mesmo estar de saída do clube, sendo Bony o seu potencial substituto no plantel de Pellegrini.